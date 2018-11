Black Friday : aspirateur Dyson V7, V8 en promotion à 249€ 🔥

Comme chaque année, les aspirateurs Dyson V7 et V8 sont populaires au Black Friday parce qu’ils ne sont quasiment pas en promotion au courant l’année. C’est donc l’occasion rêvée pour s’offrir parmi les meilleurs produits de la marque britannique à un prix moins élevé que d’habitude.

Au delà de son aspirateur V7 et V8, Dyson propose aussi des remises de Black Friday sur son sèche-cheveux et sur son purificateur d’air. Ci-dessous, vous pouvez voir les promotions en cours pour les produits de la marque. Attention, elles sont susceptibles d’évoluer – comme le sèche-cheveux qui est désormais en rupture de stock.

Certaines de ces offres sont des ventes flash. Autrement dit, elles sont limitées dans le temps et elle ont des quantités de stock limitées. Il faut donc être rapide pour en bénéficier au plus vite. Que ce soit Amazon, Fnac ou Boulanger, les trois marchands limitent volontairement les volumes parce que ce type d’aspirateurs Dyson se vendent très bien sans promotion hors Black Friday.

Quel aspirateur Dyson choisir au Black Friday ?

L’électroménager est une thématique centrale lors du Black Friday et Dyson en profite pleinement. La marque britannique s’est imposée au fil des années comme un acteur de référence dans le souffle, et il a développé des produits efficaces : aspirateurs, purificateur d’air et chauffage ou encore sèche-cheveux. Pour le Black Friday, les aspirateurs Dyson tels que le V7 MotorHead Pro ou le V7 Cord Free ainsi que le V8 Absolute sont parmi les meilleures ventes chez les marchands partenaires de la marque.

En effet, il faut savoir que tous les marchands en ligne tels que Amazon, Cdiscount, Fnac ou Boulanger ne font pas des promotions sur les aspirateurs Dyson pour ce Black Friday. Il faut donc obligatoirement chercher un peu à gauche à droite les réductions sur les produits du fabricant britannique. Ce dernier a bâti toute sa stratégie sur un gros centre de recherche et développement ainsi que d’innovation, et il est aujourd’hui à la pointe des aspirateurs.

Attention à ne pas offrir un aspirateur sans mettre les formes. Heureusement, les modèles de Dyson sont particulièrement élégants, et ils passeront parfaitement pour les heureux bénéficiaires du produit.

Remises sur les V7 Motorhead Pro et V8 Absolute

Le premier aspirateur Dyson en promotion pour ce Black Friday n’est autre que le Dyson V7 Motorhead Pro. Celui-ci est disponible en exclusivité sur internet chez Boulanger, il ne sera donc pas possible de le trouver ailleurs. La bonne nouvelle, c’est que le marchand français a décidé de faire une très belle remise sur celui-ci : pendant quelques heures, sous forme de vente flash, l’aspirateur Dyson V7 Motorhead Pro est en réduction de 33% à 299€ au lieu de 449€. Au niveau des performances, il est sans fil et possède une autonomie d’environ 30 minutes. Le succès est tonitruant, il a obtenu une note moyenne de 4,7 sur 5 sur les avis clients recensés sur Boulanger.

Voir la promotion V7

La deuxième promotion Black Friday est sur l’aspirateur Dyson V8 Absolute. Celui-ci est légèrement plus haut de gamme que le Motorhead Pro, mais il est aussi un peu plus cher. Heureusement, on retrouve une très belle promotion sur Amazon cette fois : il passe à 399€ contre 529€ en temps normal, soit 25% de remise. Le Dyson V8 Absolute est la meilleure vente de la catégorie « cuisine et maison » sur le site marchand Amazon France, c’est dire son succès. Attention à la rupture de stock, il se pourrait bien que les quantités soient limitées.

Voir la promotion V8

Le dernier aspirateur Dyson en promotion à Black Friday est moins connu, il s’agit du Dyson V7 Cord Free. Il n’empêche qu’il est très efficace aussi, et qu’il obtient de très bonnes notes sur ses usages. C’est chez un troisième marchand qu’il faudra aller pour trouver la promotion : Fnac. Ce dernier baisse le prix de l’aspirateur Dyson V7 Cord Free à 249€ contre 349€ en temps normal, soit 29% de réduction.

Autres références de la marque en réduction

Dyson n’est pas qu’une marque d’aspirateurs, et elle s’est rapidement diversifiée pour offrir une expérience complète à ses clients. Le deuxième produit qui est très connu chez Dyson est le Pure Hot+Cool Link. Il s’agit d’un appareil à la forme circulaire qui sert à la fois de climatiseur mais également de chauffage et de purificateur d’air. Il est en ce moment même en promotion à Black Friday et son prix passe à 419€ au lieu de 540€ sur Amazon, soit une remise de 22%.

Dernier produit que l’on peut retrouver chez Dyson pour le Black Friday, c’est le sèche-cheveux. Certes, il est bien plus onéreux qu’un sèche-cheveux classique, mais la marque affirme qu’il possède des caractéristiques bien plus efficaces pour améliorer le séchage des cheveux. Ce produit Dyson est disponible pour le Black Friday à 327€ contre 377€ en temps normal, soit 15% de remise.

Black Friday : Dyson chez Fnac, Amazon et Boulanger

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, les produits Dyson tels que les aspirateurs V7 Motorhead Pro et V8 Absolute sont en promotion chez divers marchands. On les retrouve principalement en ligne chez Fnac, Amazon et Boulanger. Amazon est un grand spécialiste de l’électroménager et c’est lui qui offre le plus grand choix de promotions pour le Black Friday.

Sur l’édition précédente, Amazon se félicitait d’avoir vendu 1400 produits par minute lors du vendredi Black Friday, dont évidemment les aspirateurs Dyson. Au total, il avait envoyé plus de 2 millions de produits sur cette journée là. Cette année, il veut faire encore mieux et il a ainsi multiplié les promotions, et surtout il a augmenté le pourcentage de remise. Les aspirateurs Dyson en promotion pour Black Friday cette année ont des prix beaucoup plus bas que l’an dernier, et c’est le moment d’en profiter !

Vous pouvez retrouver toutes les promotions Dyson ici :