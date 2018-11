Black Friday : le Fitbit Charge 2 à 99€, soit -38% de réduction

Pour ce nouvel épisode de Black Friday, on attendait Fitbit au tournant. Le leader du Quantified Self offre une promotion sur son bracelet connecté Fitbit Charge 2, qui a été pendant près de 2 ans le flagship de la marque. Au début du mois de novembre, il a été depuis remplacé par la version numéro 3. Pour autant, cela reste un produit toujours idéal pour ceux qui veulent suivre leur activité physique.

Pour Black Friday, le Fitbit Charge 2 est disponible sur Amazon à 99€ au lieu de 159€, soit une remise de 38% sur le produit original, ce qui constitue une bonne affaire. Un tel bracelet connecté à moins de 100€, c’est une opportunité unique d’avoir l’un des produits les plus populaires du moment à un prix hautement compétitif.

Voir la promotion

Quelles fonctionnalités pour le Fitbit Charge 2 ?

Le bracelet connecté Fitbit Charge 2 a longtemps été la référence sur le marché. Depuis quelques semaines, il a été remplacé par le Fitbit Charge 3, qui rajoute surtout la possibilité de pouvoir le mettre sous l’eau jusqu’à 50 mètres (le Charge 2 résiste à la sueur et aux éclaboussures, sans pour autant être conseillé sous la douche), et un écran OLED légèrement plus grand. Sauf que pour le Black Friday, c’est que le Fitbit Charge 2 qui est en promotion, et il s’avère donc être un bien meilleur compromis au niveau du rapport qualité / prix.

Sinon, on retrouve sur le Charge 2 un système de suivi d’activité (nombre de pas, calories brûlées, étages gravis, distance parcourue, fréquence cardiaque), le suivi du sommeil (temps et phases), ainsi de que des conseils pour mieux gérer son activité physique. L’utilisateur peut recevoir des notifications pour améliorer sa respiration par exemple ou encore mieux bouger. Le Fitbit Charge 2 qui est en promotion pour Black Friday peut s’appuyer sur le GPS d’un smartphone pour enregistrer le trajet effectué. Ni le Charge 2, ni le Charge 3, n’ont de GPS intégré.

Ci-dessous, la vidéo de présentation du Fitbit Charge 2 :

Le meilleur rapport qualité / prix avec cette promo ?

Le grand avantage du bracelet Fitbit Charge 2 est qu’il possède un écran tactile OLED, qui permet de visualiser ses efforts directement depuis son poignet (mais également depuis une application mobile qui affiche les informations sous forme de graphiques). Le Fitbit Charge offre une application parmi les meilleures du marché, tant sur iOS que sur Android et permet de partager les performances avec une communauté de plusieurs millions d’adeptes. Aujourd’hui, c’est le leader mondial du Quantified Self à tous les niveaux.

On peut également visualiser les notifications de son smartphone grâce à une correspondance en Bluetooth avec le bracelet connecté. Au niveau de l’autonomie, on peut aussi souligner que le Fitbit Charge 2 assure jusqu’à 5 jours de batterie sans avoir besoin d’être rechargé. C’est mieux que toutes les montres connectées qui généralement se contentent d’une journée d’autonomie. On peut donc assez facilement l’oublier sans avoir à s’inquiéter de la batterie.

Bref, tout ça pour dire que le Fitbit Charge 2 reste un excellent produit, et qu’avec cette promotion de Black Friday c’est probablement le meilleur compromis du marché. Donc si vous voulez vous mettre au sport et suivre vos performances avant Noël, ce bracelet Fitbit est une excellente solution pour bien démarrer et se donner les moyens d’aller plus loin.

Le Fitbit Charge 2 est disponible ici à 99€ au lieu de 159€ :

Voir la promotion