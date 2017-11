Black Friday : une formation Développer pour iOS 11 avec Swift 4 à 10 € au lieu de 200 € 🔥

Profitez du Black Friday pour apprendre ou vous perfectionner dans le développement d’applications iOS 11.

Ce qu’il y a de bien avec le Black Friday c’est que les promotions ne s’arrêtent pas à la high-tech ou aux fringues. Cela peut être aussi l’occasion d’améliorer ses connaissances en profitant d’une formation à bas prix.

C’est le cas avec ce cours disponible sur Udemy, « Développer pour iOS 11 avec Swift 4 » qui va permettre à celles et ceux qui le souhaitent de se former au développement d’applications pour iPhone et iPad.

Ce cours, basé sur des années de formations en face à face et actualisé il y a seulement quelques jours, vous apprendra le langage Swift et le développement iOS dans leurs versions les plus modernes. Vous commencerez par la base de Swift et du développement iOS, avant d’aborder les notions les plus avancées qui feront de vous un développeur confirmé, en construisant des applications des plus simples comme un calculateur de pourboires ou une app de notes, et en allant crescendo vers des apps qui utiliseront de la géolocalisation, des webservices, et les nouveautés d’iOS 11 comme CoreML, ARKit, le drag-and-drop, etc.

Les bonnes pratiques de développement seront également abordées, tout comme l’usage de git pour le suivi de version de son code.

Pour profiter de cette formation, rendez-vous sur la page dédiée Udemy : Développer pour iOS 11 avec Swift 4.