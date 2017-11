Black Friday : la GoPro HERO5 Black + Batterie rechargeable GoPro HERO5 + GoPro 3-Way à 369 euros 🔥

La caméra d’action GoPro reste la référence pour capter vos meilleurs moments. Pour le Black Friday, Amazon propose un pack la GoPro HERO5 Black à prix cassé.

Le tarif habituel de la GoPro HERO5 Black nue est de 400 euros. Ajoutez à cela une batterie complémentaire et le tripode GoPro 3-Way et vous êtes déjà à 589,97 euros. Pour le Black Friday et pendant quelques heures, Amazon propose le combo GoPro HERO5 Black + Batterie rechargeable GoPro HERO5 + GoPro 3-Way à 369 euros. Vous économisez donc 117,76 sur le prix total du pack.

Rappelons les caractéristiques principales de la GoPro HERO5 Black et des accessoires inclus dans le pack :

Vidéo : 4K30 / 2,7K60 / 1440p80 / 1080p120 / 960p120 / 720p240

Étanche sans boîtier jusqu’à 10 m

Batterie lithium-ion 1 220 mAh rechargeable

Batterie de rechange ou de remplacement



la fixation 3-Way 3-en-1 peut s’utiliser comme poignée, bras d’extension ou trépied pour toutes les caméras GoPro

Le bras est flexible, ce qui vous permet de filmer vous-même vos exploits sans que le système de fixation ne soit visible sur l’image.

Ça sent l’équipement pour les sports d’hiver, d’autant que la neige devrait tomber abondamment ce week-end…

Pour bénéficier de cette offre, rendez-vous sur Amazon : GoPro HERO5 Black + Batterie rechargeable GoPro HERO5 + GoPro 3-Way à 369 euros