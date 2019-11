À l’occasion du Black Friday, iPad Pro, MacBook et iPhone 11 Pro bénéficient de belles réductions – chose plutôt rare pour les produits de la marque à la pomme. Si c’est une bonne nouvelle, il ne faut pas oublier que les stocks de ces produits sont très restreints et seront bientôt écoulés. Cette année, Amazon prend ses aises lors de la Black Friday Week et baisse les prix de nombreux produits Apple comme les iPhone 11, les iPad Pro ou encore les MacBook de la marque populaire.

Les iPad Pro, stars du Black Friday

Pour ce Black Friday, les iPad Pro bénéficient de réductions vraiment incroyables – qu’on n’avait jamais vu jusque-là. Cette année, Amazon casse les prix avec des tarifs beaucoup plus intéressants que d’ordinaire, particulièrement sur ses tablettes Apple de dernière génération. Les promotions concernent principalement les modèles dotés du Wi-Fi et d’une connexion 4G.

Pour ce Black Friday, les iPad Pro du fabricant Apple s’offrent des baisses de prix pouvant aller au-delà de -10% et même jusqu’à -25%, ce qui est extrêmement rare pour des produits de la marque à la pomme. Que vous souhaitiez une tablette tactile avec une connexion 4G ou non, vous serez servis. N’hésitez pas à aller sur Amazon ou Fnac pendant ce Black Friday pour trouver les iPad Pro avec leurs différents prix cassés.

Rappelons que les promotions sur les produits Apple sont peu nombreuses hors Black Friday, y compris sur les iPad Pro. Au cours de l’année, la marque à la pomme ne propose d’ailleurs jamais de baisse de prix sur ses produits, qu’il s’agisse des iPad Pro ou d’autres appareils. Ces tablettes tactiles vous permettront de profiter d’iPadOS et des performances de qualité sur des modèles de dernière génération. Si vous achetez l’iPad Pro au Black Friday Amazon, la garantie est la même que si vous l’achetiez directement auprès d’un Apple Store.

Les iPhone 11, c’est 100€ d’économies

Lors du Black Friday, au delà des iPad Pro, Amazon en profite pour baisser le prix de quelques iPhone 11 Pro – les derniers modèles que la marque a dévoilés il y a quelques mois à peine. C’est donc une surprise de retrouver ces produits récents déjà en promotion lors de cette opération annuelle. Les promotions n’atteignent évidemment pas les -60% ou -70%, mais permettent tout de même des économies d’une centaine d’euros sur l’iPhone que vous choisirez.

Lors de cette Black Friday Week, iPad Pro et iPhone 11 Pro profitent de remises assez variées : sans surprise, les modèles en promotion partent très vite et les stocks déjà restreints ont déjà été bien entamés. N’hésitez pas à saisir l’occasion, faute de la rater à quelques heures près. Attention certains modèles d’iPad Pro au Black Friday sont affichés comme disponibles dans quelques jours, ce qui veut dire que la livraison n’est pas forcément immédiate . Vérifiez bien cette information si vous souhaitez profiter rapidement de votre nouvel iPhone ou iPad Pro acheté à ce Black Friday.

Que ce soit l’iPhone 11 Pro, iPad Pro ou les autres produits Apple en promotion pour ce Black Friday, tous sont éligibles à une garantie similaire à celle offerte par la marque quand vous achetez directement en boutique. Rappelons aussi que le marchand Amazon offre d’un délais de rétraction de 30 jours, période durant laquelle vous pouvez renvoyer l’iPhone ou l’iPad Pro pour être remboursé intégralement. Au final, le plus compliqué de l’opération sera de se jeter à temps sur l’iPhone 11 Pro, l’iPad Pro ou le MacBook qui vous fait de l’œil avant qu’il ne soit trop tard.

Les MacBook Pro à mini prix

Outre les iPhone 11 Pro et les iPad Pro du Black Friday, les MacBook d’Apple sont aussi en forte promotion pour l’événement. Plusieurs offres concernent d’ailleurs des ordinateurs portables présentés par la firme cette année même. Des MacBook Pro dévoilés en 2019 sont aussi impactés par ces promotions, au même titre que le MacBook Air, dont la réduction vous fera faire des centaines euros d’économie.

Voici toutes les offres du Black Friday Amazon :

