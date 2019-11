Black Friday : iPhone XR et Huawei P30 Pro à partir de 1€ chez SFR

Cette année, SFR a montré son plus beau visage à Black Friday avec des réductions généreuses sur tous les téléphones les plus populaires : iPhone XR, Huawei P30 Pro, iPhone XS ou Galaxy A50 – l’opérateur télécom propose des prix cassé sur la grande majorité d’entre eux. Attention, ces offres se terminent déjà le 2 décembre, il faut se dépêcher pour en profiter.

Par défaut, un iPhone XR est facturé 709€ pour la version 64 Go. Chez SFR, vous pouvez profiter du Black Friday pour obtenir cet excellent smartphone à partir de seulement 1€ si vous optez pour un forfait 60 Go avec un engagement sur 24 mois (contre 199€ en temps normal avec cet abonnement). C’est le même principe pour l’excellent Huawei P30 Pro qui est à 849€ si vous le prenez nu, et à seulement 1€ pendant le Black Friday chez l’opérateur télécom. Ci-dessous, nous vous expliquons comment faire pour obtenir ce prix.

Voir l’offre SFR

Comment avoir l’iPhone XR à 1€ ?

Pendant le Black Friday, l’opérateur SFR se montre parmi les plus compétitifs du marché avec ces offres sur des téléphones premium. Pour obtenir l’iPhone XR de 64 Go à un prix avantageux, il faudra obligatoirement souscrire à un forfait de 60 Go en 4G+ avec un engagement de 24 mois au minimum. A cela, vous pouvez échelonner les paiements sur 24 mois (moyennant 8€ par mois) ou choisir un versement unique de départ. En prenant l’échelonnement des paiements, vous arrivez ainsi à un iPhone XR à… 1€ !

Procédure pour avoir l’iPhone XR à 1€ chez SFR :

Pour voir le deal sur SFR, c’est par ici :

Voir l’offre SFR

Que contient le forfait 60 Go de SFR ?

Pour obtenir un iPhone XR ou un Huawei P30 Pro à seulement 1€, il faudra souscrire à un forfait 60 Go en 4G+ chez l’opérateur. Celui-ci s’accompagne de tous les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 60 Go de données internet. Que ce soit les appels, SMS ou la data, ils peuvent tous être utilisés sans distinction en France, dans les DOM, en Europe, en Suisse ou encore en Andorre.

Au niveau du prix, ce forfait mobile SFR est disponible au prix de 20€ par mois pendant la première année, après quoi il monte à 35€ par mois. Pour les personnes qui seraient déjà clientes de la box SFR, ce forfait 60 Go en 4G+ est accessible pour seulement 10€ par mois pendant un an, puis 25€ par mois ensuite. A noter qu’il est également possible de prendre le forfait à 100 Go en 4G+ pour obtenir un iPhone XR à 1€ pendant ce Black Friday.

Pour découvrir les offres Black Friday de SFR, c’est ici :

Voir les offres SFR