Apple n’est pas un grand habitué des promotions, y compris pendant Black Friday. Pour autant, le marchand Amazon n’a pas hésité cette année à casser le prix des tout nouveaux smartphones de la marque, comme l’iPhone XR, l’iPhone XS et l’iPhone XS Max. C’est une opération coup de poing, et le marchand va faire parler beaucoup de lui.

Une telle promotion est plus que rare (avec la garantie de 2 ans Apple), les stocks sont limités, soyez rapides si vous voulez en profiter !

L’iPhone XR et XS déjà en promo pour Black Friday

Depuis toujours, Apple a fait l’impasse sur le Black Friday. Autrement dit, vous ne trouviez aucun de ses produits phare (iPhone, Mac, iPad) en promotion sur son site officiel. Cependant, certains marchands n’hésitent pas cette année à revendre leur stock avec des réductions massives, y compris sur les nouveaux modèles de l’iPhone XR, XS et XS Max. Pour rappel, ces derniers ont été officialisés en septembre, et ils sont disponibles depuis quelques semaines sur le marché.

En l’occurrence, l’iPhone XS et l’iPhone XS Max coûtent tous les deux par défaut plus de 1 000 euros, et même 1 659 euros pour le format 512 Go de l’iPhone XS Max. Autrement dit, avec les pourcentages de réduction sur ces smartphones que vous pouvez voir dans la liste ci-dessus pour Black Friday, c’est déjà centaines d’euros qui peuvent être économisés. Très clairement, avec ce tarif, Amazon ne fait plus de marge sur le smartphone de la marque. Mais c’est évident que c’est une promotion de Black Friday qui va marquer les esprits, et qui va générer de l’engouement. Attention à la rupture de stock, Amazon pourrait être intéressé par l’utiliser comme une promotion d’appel pour ensuite limiter les quantités.

Si depuis toujours, l’iPhone n’a jamais été dans le Top 10 des ventes sur Amazon lors de Black Friday, c’est parce que les volumes proposés en réduction (sur d’anciens modèles) sont restreints, et il faut donc se dépêcher pour en profiter. C’est le même constat que l’on peut voir chez les autres marchands participants au Black Friday.

Ces produits sont très peu en réduction, et généralement il faut arriver au bon moment pour pouvoir se l’acheter avant qu’il n’y ait une rupture de stock. Évidemment, l’iPhone XS et l’iPhone XR sont des produits d’appel, et toute promotion sur ces derniers va générer en engouement certain.

Au niveau des remises actuellement constatées sur l’offre Amazon, on retrouve tous les modèles des nouveaux iPhone en réduction : le XR, XS et XS Max, mais également les différents formats de stockage : 64 Go, 128 Go et 256 Go. Seuls les modèles avec 512 Go de stockage ne sont pas en promotion. Le plus onéreux des téléphones Apple (XS Max 512 Go) est même à 1659€, ce qui, même en promotion, aurait été toujours très cher. À noter que tous les coloris sont encore disponibles en promotion, bien que certains pourraient disparaitre plus vite que d’autres.

Les anciens iPhone X et iPhone 8 aussi en réduction

L’iPhone XS, l’iPhone XR et le XS Max seront les stars du Black Friday, mais il y a cependant un coup à jouer avec les précédents modèles de la marque. En effet, l’iPhone X, qui n’est désormais plus produit par Apple, sera probablement en réduction chez de nombreux marchands. Les différences avec les nouveaux smartphones de la marque ne sont pas énormes, et le rapport qualité-prix peut être très intéressant. C’est donc peut-être le bon moment pour aller acheter un iPhone X en promotion. On peut légitimement voir des remises jusqu’à 30% à 40% sur ce modèle de téléphone.

Enfin, il y a également l’iPhone 8, qui est le prédécesseur de l’iPhone XR. Il devrait lui aussi être en promotion lors de ventes flash pendant le Black Friday. Apple cherche également à écouler son stock pour faire ensuite de l’iPhone XR un blockbuster. Cependant l’iPhone 8 reste encore parfaitement fonctionnel et il peut être un excellent compromis si son prix est revu à la baisse. C’est peut-être même la meilleure affaire que l’on peut réaliser sur les smartphones de la marque à la pomme.

Quid des autres produits Apple ?

Si l’iPhone n’est généralement pas trop en réduction, on retrouve plusieurs marchands qui proposent des remises sur les produits Apple. Amazon n’est pas en tête de fil, mais en revanche Fnac ou Boulanger n’hésitent pas à offrir des remises classiques (10 à 15%) sur toute la gamme du fabricant américain : Macbook, iPad, Apple Watch, Apple TV ou encore les AirPods. C’est donc une bonne opportunité pour acheter un produit Apple à un prix légèrement plus faible.

Pour voir toutes les promotions du Black Friday, c’est par ici :

Voir toutes les promotions