Black Friday : les aspirateurs Dyson V7 et V8 chutent jusqu’à -27%

Pour cette nouvelle édition du Black Friday, les aspirateurs Dyson des dernières générations sont en promotion. Tous les modèles ne sont pas concernés mais en fouillant bien, on peut trouver jusqu’à -27% de remise sur ces excellents appareils électroménagers. Ce samedi, nous avons fait le tri pour vous entre les différents marchands comme Amazon, Cdiscount, Fnac et Boulanger qui offrent les meilleures remises sur Dyson au Black Friday.

Voir les offres sur Cdiscount

Clairement, les appareils Dyson – et les aspirateurs – ne sont quasiment jamais en promotion. Le Black Friday est la seule période de l’année où quelques exemplaires de la marques sont mis en vente à des prix défiants toute concurrence. En temps normal, elle n’a pas besoin de

Dyson V7, V8, V10 ou V11 lequel choisir au Black Friday ?

Nous l’avons évoqué plus haut Dyson n’a pas l’habitude de faire des promotions, c’est pourquoi il faut savoir saisir les occasions quand c’est le moment pour réaliser des économies de plusieurs centaines d’euros. Voici une brève explication de toutes les versions Dyson disponibles au Black Friday, et laquelle vous devriez choisir : le modèle V11 est le dernier en date, mais la version Dyson V10 que le fabricant britannique a présenté une année auparavant est intéressante. Pour les versions encore plus anciennes comme la V8 les prix sont plus accessibles, mais les produits moins qualitatifs. Pour faire simple, plus le chiffre augmente plus les aspirateurs sont puissants, avec une meilleure autonomie.

Quoi qu’il en soit, qu’importe le modèle que vous choisissez, la qualité Dyson sera au rendez-vous. De plus, le rapport qualité-prix des aspirateurs Dyson V7 et V8 est imbattable, surtout pendant le Black Friday. En optant pour l’un de ces produits Dyson, vous aurez la certitude d’avoir un aspirateur robuste, sans fil et sans sac.

Chaque version disponible au Black Friday, propose également une des déclinaisons suivantes : Absolute, Motorhead, Fluffy etc (par exemple Dyson V10 Absolute, Dyson V7 Motorhead). Qui signifie ces appellations ? C’est tout simplement le nombre de brosses fournies au moment de l’achat de l’aspirateur. Pour y voir plus clair, la version « Absolute » est la plus complète, elle sera donc plus chère.

L’aspirateur haut de gamme à bas prix

On ne peut pas entrer dans les détails de tous les modèles d’aspirateurs Dyson au Black Friday, c’est pourquoi non avons choisi de vous présenter les caractéristiques techniques du modèle V10, le plus populaire des aspirateurs Dyson : en utilisant l’aspiration maximale de 140 AW, cet aspirateur est capable de rester chargé pendant 1h, ce qui représente une autonomie bien meilleure que les modèles V7 et V8. En plus de cela, le Dyson V10 émet un son de 75 dB en offrant une efficacité de nettoyage de 99,9%, de plus en plus proche de la perfection.

Que vous optiez pour Amazon, Cdiscount ou encore Fnac Darty, si vous achetez un aspirateur Dyson pendant le Black Friday, vous bénéficierez de la garantie proposée par le fabricant qui est comprise avec le produit. De plus si vous regrettez votre achat (ce qui nous étonnerait) tous les plus gros marchands vous donnent une seconde chance avec la possibilité de vous rétracter : Amazon offre 30 jours pour changer d’avis et renvoyer le produit pour être remboursé intégralement, tandis que Cdiscount ou Fnac Darty n’en propose que 15.

On vous le répète une nouvelle fois, de telles ventes flash de Black Friday sur les aspirateurs Dyson V7, V8, V10 ou V11 ne sont pas près de se reproduire, c’est pourquoi il ne faut en aucun cas rater ces offres. Il est important de préciser que Dyson ne participe pas aux soldes, les marchands sont donc littéralement dépassés pendant le Black Friday, si bien que les stocks vont rapidement devenir insuffisants. C’est le moment ou jamais de faire de belles économies sur des produits très haut de gamme.

Où sont les meilleures deals au Black Friday ?

On a tort de penser que le Black Friday se concentre uniquement sur l’électronique et l’informatique : de plus en plus, les offres s’élargissent et l’électroménager prend une place considérable pendant cet événement. Pendant le Black Friday, il faut dire que Dyson y a largement contribué avec des produits luxueux tout en restant dans l’électroménager. Si Amazon et Cdiscount restent des marchands généralistes qui vendent tous les produits possibles, le petit électroménager prend de l’ampleur sur ces plateformes.

En plus des aspirateurs Dyson au Black Friday, d’autres marques envahissent ces plateformes. Si leurs produits sont certes moins puissants, avec un design moins convaincant, ils restent de belles alternatives moins chers en affichant de belles promotions. Tout le monde ne peut pas mettre une telle somme d’argent pour un aspirateur Dyson, c’est pourquoi on trouve un large choix de marques lors de ce Black Friday : Amazon et Cdiscount sont vraiment très compétitifs cette année, nous vous invitons à y faire un tour par vous-même.

Pour voir les aspirateurs Dyson au Black Friday, c’est ici :

Voir les offres sur Cdiscount