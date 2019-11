Black Friday : iPad Pro, MacBook Pro, iPhone 11 Pro ont le prix qui chute !

Il est rare de voir pour Black Friday les iPad Pro, iPhone 11 Pro, MacBook Pro et autres produits Apple être en promotion. Cette année, il semblerait que Amazon prenne ses aises en faisant quelques belles remises sur les tablettes tactiles et les smartphones de la marque à la pomme. Attention, il est évident que le stock est très limité, et qu’il n’y en aura donc pas pour tout le monde.

Sans que l’on ne sache vraiment pourquoi, Amazon a décidé de faire des réductions assez importantes pour ce Black Friday Week-end sur certains modèles de l’iPad Pro seulement. Les réductions les plus généreuses concernent dans la majorité des cas les modèles équipés du Wi-Fi et d’une connexion 4G. La majorité des modèles que nous mentionnons ci-dessous datent de l’année 2019, sauf précision.

Pourquoi choisir l’iPad Pro au Black Friday ?

Toutes les remises ci-dessus concernent des iPad Pro au Black Friday avec un pourcentage de réduction au moins supérieur aux 10%. Certains modèles montent même jusqu’à -18% de remise immédiate – sous condition que le stock soit toujours disponible chez le marchand. Pour ceux qui veulent des modèles plus classiques – qui ne sont donc pas des iPad Pro mais des iPad – il y a un iPad 9,7″ Wi-Fi 32 Go qui est à 329€ au lieu de 359€ chez Cdiscount.

Comme nous le disions plus haut, il y a très peu de réductions sur les produits Apple, il faut donc savoir se contenter de ces réductions du Black Friday sur les iPad Pro. Encore une fois, ce sont les tablettes de la toute dernière génération, équipés d’iPadOS, et avec des performances parmi les meilleures du marché. Si vous achetez l’iPad Pro sur Amazon au Black Friday, vous bénéficiez de la même garantie constructeur de 2 ans que si vous l’achetiez dans une boutique Apple. La seule différence est que la boutique ne fait pas de remise, alors que Amazon en fait. C’est le même principe pour les iPhone 11 ou les MacBook Pro en promo au Black Friday.

Les iPhone 11 Pro en légère promotion

Après les iPad Pro, on retrouve aussi quelques rares exemplaires des derniers iPhone 11 Pro en promotion pour ce même Black Friday sur Amazon. Il faut dire que ces téléphones sont connus pour avoir déjà un excellent rapport qualité prix (que ce soit dans la gamme 2019, et même par rapport à la gamme 2018), ce qui fait que les remises sont très rares et très minces.

Cela n’empêche pas de voir pour ce premier jour de la Black Friday Week des iPhone 11 Pro en petite réduction sur Amazon notamment. Plusieurs modèles étaient en promotion mais ils ont disparu – faute de stock. Il faut donc vite se dépêcher pour saisir les dernières unités disponibles. Faites bien attention car certains formats sont disponibles dans quelques jours seulement, la livraison n’est donc pas toujours immédiate.

Comme nous le disions plus haut, que ce soit l’iPad Pro ou l’iPhone 11 Pro, les deux modèles sont éligibles à la garantie constructeur – même si vous les achetez lors du Black Friday sur Amazon. Par ailleurs, le site marchand vous offre une période de 30 jours pendant laquelle vous pouvez toujours changer d’avis sur votre achat et obtenir un remboursement. Le plus compliqué sera de profiter de ces iPad Pro, MacBook Pro et iPhone 11 Pro au Black Friday avant la rupture de stock, et ça c’est un vrai défi.

Les MacBook Pro 2019 à prix mini

Après les iPad Pro et iPhone 11 Pro, c’est au tour des bons plans du Black Friday sur MacBook Pro. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, il y a un bon plan sur le MacBook Air (bien que la date d’expédition ne soit pas connue en raison d’une rupture de stock) et plusieurs bons plans sur les derniers MacBook Pro. Ce sont aussi bien les versions 13″ que les modèles de 15″ de l’année 2019 qui sont concernés dans ces offres.

Pour voir toutes les offres du Black Friday Amazon :

Voir toutes les offres