Black Friday : le prix des AirPods 2 n’en finit plus de tomber

Pour le Black Friday, les AirPods 2 auront été à l’honneur au long de ces derniers jours. Si Apple a officialisé une version Pro il y a quelques semaines, celle-ci ne convient pas à tout le monde avec son système intra-auriculaire. Les écouteurs AirPods 2 sont donc toujours d’actualité, et les promotions disponibles en ce moment chez Cdiscount vont en faire craquer plus d’un.

Différences entre les modèles d’AirPods 2

Ce week-end de Black Friday, les AirPods 2 ne devraient plus faire long feu. Si vous voulez économiser entre 20 et 30% sur les deux versions de ces écouteurs sans fil Apple, c’est maintenant qu’il faut sauter sur l’occasion avant qu’il ne soit trop tard. Pour rappel, la différence entre les deux modèles se situe au niveau du boitier. Ce dernier sert aussi bien à ranger les écouteurs qu’à les recharger : quand ils sont rangés, les écouteurs se rechargent donc automatiquement.

Il faudra donc charger le boitier en lui-même pour que celui-ci recharge les AirPods 2 disponibles en promotion au Black Friday. Ce dernier peut être soit filaire, soit sans fil – pour ceux qui ont des bases compatibles Qi qui permettent d’assurer la charge sans fil. Attention, cela n’est donc pas forcément utile à tout le monde, dans certains cas il sera donc plus utile de partir pour les AirPods 2 avec le boitier filaire – qui sont aussi moins chers.

Ces deux modèles d’AirPods 2 qui voient leur prix baisser au Black Friday sont différents des nouveaux AirPods Pro que Apple vient de présenter. Ces derniers sont des écouteurs intra-auriculaires qui permettent de réduire le bruit autour de son utilisateur. Si cela peut s’avérer très pratique dans certains cas, certaines personnes n’aiment pas la sensation de cette technologie dans l’oreille. De plus, le prix est sensiblement plus élevé (279€) et ils ne sont pas en promotion pour le Black Friday.

Apple finalement aussi en promotion

Ces derniers mois, Apple et tous ses produits comme les AirPods 2 se sont progressivement mis aux promotions : le Black Friday est évidemment un moment très important puisqu’il génère une grande partie du chiffre d’affaires réalisé sur la fin d’année. Si Apple ne fait pas directement de remise, ce sont les revendeurs comme Cdiscount qui soutiennent les ventes avec des promotions de ce type. L’an dernier, Apple dissuadait ses partenaires de faire cela, mais il semblerait qu’il se soit un peu détendu là-dessus.

Si vous prenez les écouteurs sans fil AirPods 2 pendant le Black Friday sur Cdiscount, sachez que vous bénéficiez de la même garantie du constructeur Apple sur le produit. Autrement dit, vous êtes logés à la même enseigne que si vous l’aviez acheté dans une boutique Apple. Par ailleurs, sachez que Cdiscount vous permet de renvoyer votre achat sous 15 jours si vous n’êtes finalement plus content.

Pour ceux qui apprécient la marque à la pomme, il n’y a pas que les écouteurs AirPods 2 qui sont en promotion au Black Friday. Chez Cdiscount par exemple, on retrouve le populaire iPhone XR 64 Go à seulement 569€ au lieu de 709€ actuels (il était encore à 859€ il y a deux mois). Il y a également un ancien MacBook Air de 13″ avec 128 Go de stockage à 869€, au lieu de 1069€. Vous pouvez découvrir les deals Apple en allant directement sur le site du e-commerçant.

