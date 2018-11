Black Friday : Macbook Air en vente flash à 849€, stock très limité 🔥

Depuis le début du Black Friday qui a débuté lundi, les promotions s’enchaînent toutes. Le Macbook Air, comme tous les produits Apple, ont été très discrets. Par chance, les marchands Fnac et Amazon offrent une belle promotion sur le Macbook Air pour ce Black Friday : -25% sur l’ordinateur, du jamais vu pour un produit de la marque à la pomme. Les stocks sont limités, et ils vont partir probablement très vite.

Les 2 promotions sur le Macbook Air au Black Friday :

Que ce soit à la Fnac ou chez Amazon, les 2 Macbook Air en réduction pour ce Black Friday sont les mêmes. La même réduction est appliquée, à savoir 23% sur cet ordinateur Apple. Ce prix cassé est tout simplement exceptionnel, il ne faudrait surtout pas manquer une telle occasion si vous souhaitiez acheter un Macbook Air dans les temps à venir. Jamais jusque-là on n’a vu une telle remise sur ce produit.

Apple peu friand de remises sur le Macbook Air

Jusqu’à présent, Apple n’a jamais fait de promotions sur ses Macbook Air, ni sur ses iPhone. En effet, la marque considère que ses produits sont au bon prix, et qu’il n’y a donc pas besoin d’offrir de remises sur ces derniers. Et jusqu’à présent, cette stratégie a plutôt bien fonctionné puisque les amateurs de la marque à la pomme ont toujours approuvé les hausses de prix.

Aujourd’hui, c’est un marchand – en l’occurence la Fnac – qui se permet de rogner sur ses marges pour offrir à ses clients un Macbook Air, ainsi que des Macbook Pro en promotion Black Friday. Comme chaque année, la Fnac tente des remises sur les produits Apple, et c’est toujours plaisant. En revanche, ses rivaux tels que Amazon, Cdiscount ou Boulanger passent leur tour. Ainsi, les bons plans sur les Macbook, c’est uniquement à la Fnac. En parallèle, on trouve un iPhone XS en promo Black Friday sur Amazon.

La Fnac baisse le prix des ordinateurs Apple

Pour certaines promotions, Fnac demande aux internautes d’être adhérents pour pouvoir y prétendre. Ce n’est en revanche pas le cas pour ce Macbook Air de 13,3 pouces (année 2016) qui est en promotion. Au niveau des performances, on retrouve un écran LED, un stockage de 128 Go de SSD, 8 Go de RAM ainsi qu’un processeur Intel Core i5 à 1,8 Ghz. Ce qui est le plus plaisant, c’est que ce Macbook Air en promotion pour Black Friday ne pèse que 1,35 kilo. C’est l’un des ordinateurs les plus légers de sa génération, et c’est un argument incontestable pour ceux qui souhaitent le transporter partout. Pour ceux qui n’auraient pas besoin d’un ordinateur trop puissant et qui l’utilisent comme un outil pour écrire des mails, regarder des vidéos et utiliser la suite Microsoft Office, c’est un excellent choix.

Pour en venir maintenant au prix, ce Macbook Air passe sous la barre symbolique des 1000€ : il baisse à 849€ contre 1099€ en temps normal. C’est donc l’un des produits Apple les moins chers, puisque les derniers iPhone XS ont tous dépassé les 1000€ par unité. Pour Black Friday, la Fnac propose donc une remise exclusive, en vente flash, sur le Macbook Air pour un montant de 250€. Au final, cela représente une réduction de 23% par rapport au prix original de l’ordinateur, ce qui n’est pas négligeable alors qu’on se rapproche de Noël très rapidement.

Certes, les Macbook Air ne sont pas les ordinateurs les plus puissants du fabricant Apple. Mais si vous voulez obtenir un modèle plus puissant que celui plus haut qui offre 23% de réduction, il y a également un autre modèle en vente flash à la Fnac : Macbook Air, toujours 13,3 pouces avec un stockage SSD de 256 Go ainsi qu’un processeur Intel Core i7 bicœur à 2.2 Ghz. La remise est un peu moins intéressante, mais reste une vente flash : -10% sur le produit qui passe à 1379€ contre 1599€ en temps normal. La remise est donc de 220€ sur ce modèle-ci.

En revanche, ni Apple, ni la Fnac, n’ont commencé de promotion sur les Macbook Pro. Ces ordinateurs sont sensiblement plus onéreux que le Macbook Air – mais leur utilisation est aussi différente. Pour ceux qui se contentent d’accéder à internet et des outils de bureautique classique (comme la suite Microsoft Office), c’est un parfait compromis.

Macbook Air en promotion flash !

Certains gens ont eu tendance à se plaindre du Black Friday en affirmant que des promotions étaient mensongères. Dans la réalité, puisqu’il s’agit d’une période qui n’est pas considérée comme des soldes en France (ces dernières sont très réglementées), les marchands n’ont pas le droit de vendre à perte. C’est pour cette raison que les remises se limitent à leur marge – qui est souvent entre 20 et 30% sur les produits. Ici, avec le Macbook Air à -25%, le pourcentage de remise est parfaitement cohérent.

Dans le cas de la réduction du Macbook Air à la Fnac ou sur Amazon pour le Black Friday, c’est donc une vente sans aucune marge pour le marchand en ligne. Ils en tirent d’autres avantages conséquents, comme un coup marketing qui fait parler d’eux ainsi que potentiellement le fait de pouvoir vendre d’autres produits au même client. Dans tous les cas, cette vente flash n’est pas faite pour durer, et il faudra s’empresser d’en profiter avant l’écoulement des stocks.

Sans plus attendre, pouvez voir la promotion Macbook Air à la Fnac ici :

