Black Friday Microsoft : Surface Pro 7 et Surface Laptop 3 jusqu’à -38% 🔥

L’annĂ©e dernière, la Surface Pro 6 de Microsoft avait fait un carton pour le Black Friday. Cette annĂ©e, la Surface Pro 7 et le Surface Laptop 3 semblent bien partis pour suivre le mĂŞme chemin. Les quatre offres les plus intĂ©ressantes du jour sont :

La Surface Pro 7 déjà en réduction

AnnoncĂ©e Ă la rentrĂ©e 2019, la Surface Pro 7 bĂ©nĂ©ficie dĂ©jĂ de belles rĂ©ductions pour ce Black Friday Microsoft. Le modèle de base avec son processeur Intel Core i5 3470, ses 8 Go de RAM et son SSD de 128 Go est en promotion chez Amazon Ă 799€ au lieu de 1099€. Si vous voulez plus de puissance et de stockage, la version supĂ©rieure, avec 256 Go de stockage est proposĂ©e dans un pack comprenant le clavier Microsoft Type Cover, et une licence jusqu’Ă 6 utilisateurs de Microsoft Office 365. Habituellement vendu 1617€ par la Fnac, il est bradĂ© Ă 999€ aujourd’hui.

Voir l’offre chez Amazon

Le Surface Laptop 3, le MacBook de Microsoft

Si vous ne voulez pas de tablette hybride comme la Surface Pro, et chez un PC plus classique, le Microsoft Surface Laptop 3 est le dernier venu dans la gamme du fabricant. Pendant cette journĂ©e de Black Friday Week, la Fnac propose 250€ de rĂ©duction, Ă 899€ au lieu de 1149€. En plus de cela, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier de 100€ de rĂ©duction pour l’achat d’un pack Microsoft Office. Pour bĂ©nĂ©ficier de la promotion, il suffit d’ajouter les deux produits en simultanĂ© dans le panier.

Le Surface Laptop 3 est un PC portable 13,5″ tournant sous Windows 10. Il tourne aussi grâce Ă un processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. L’autonomie est l’un de ses gros points forts, elle dĂ©passe les 10 heures.

Voir l’offre chez Fnac