Black Friday PS4 : 4 meilleures offres pour la console Sony 🔥

La Sony PlayStation 4, ou PS4, fait toujours partie du top des meilleures ventes au Black Friday. Depuis ce lundi matin et jusqu’Ă maintenant, la console de jeux truste les meilleures ventes chez la plupart des e-commerçants : Amazon, Fnac et Boulanger offrent des packs en rĂ©duction avec des remises jusqu’Ă 40% sur l’appareil. On les retrouve le plus souvent dans des bundles qui incluent Ă la fois des jeux, des manettes ainsi que le casque de rĂ©alitĂ© virtuelle – PlayStation VR.

Liste des meilleures promotions sur la PS4 au Black Friday :

PS4, jeux, PlayStation VR et PlayStation Plus

D’annĂ©es en annĂ©es, la PlayStation 4 (PS4) s’est imposĂ©e comme l’une des meilleures ventes du Black Friday, et elle appartient au Top 15 des best sellers chez Amazon depuis tout temps. Cette annĂ©e encore, elle fait la vedette sur de nombreux sites marchands qui proposent la console de jeux Ă un prix cassĂ© dès les premiers jours du Black Friday. On retrouve les promotions Black Friday sur la PS4 principalement autour de bundles qui incluent des jeux comme Spiderman, Red Dead Redemption 2 ou encore Call of Duty Black Ops IV.

En l’occurrence, si Amazon plĂ©biscitĂ© les ventes flash, d’autres marchands proposent des remises tout au long de la journĂ©e du Black Friday 2018. Il faut donc ĂŞtre très attentif pour obtenir le meilleur bon plan sur la PS4 pour Black Friday. Aussi, il faut savoir que certains marchands apprĂ©cient associer la console de jeu PS4 avec des jeux lors de l’opĂ©ration Black Friday.

Il faut bien distinguer les diffĂ©rentes offres proposĂ©es pendant le Black Friday : certaines concernent la PS4 Slim 500 Go, d’autres la PS4 Slim 1 To, et encore d’autres la PS4 Pro. Pour ceux qui ne connaissent pas forcĂ©ment les prix et les remises appliquĂ©es sur ces bundles, vous retrouverez les pourcentages de rĂ©duction sur les sites marchands.

Au delĂ de la PlayStation 4 qui est toujours en promotion pour Black Friday, la sociĂ©tĂ© Ă l’origine de la console promeut dĂ©sormais aussi son casque de rĂ©alitĂ© virtuelle : le PlayStation VR. Celui-ci est un accessoire essentiel pour pouvoir jouer en immersion totale dans certains jeux. Sony est aujourd’hui l’un des rares Ă proposer des solutions de rĂ©alitĂ© virtuelle Ă ses joueurs.

Enfin, Sony offre aussi des rĂ©ductions sur l’abonnement au PlayStation Plus. La licence annuelle est gĂ©nĂ©ralement en rĂ©duction pendant la première annĂ©e, et c’est toujours bon Ă prendre lorsque l’on part sur une nouvelle PS4 lors du Black Friday.

La PS4 atteint des records lors de Black Friday

L’annĂ©e dernière, le Black Friday a mis la PS4 Ă l’honneur. Sony a d’ailleurs annoncĂ© par l’intermĂ©diaire du responsable de la direction du PlayStation Network, Eric Lempel, qu’il avait atteint un record pendant la pĂ©riode promotionnelle. Le gĂ©ant japonais n’a pas donnĂ© de chiffres, mais il s’est contentĂ© d’affirmer qu’il s’agissait du « plus important Black Friday de nos 22 ans d’histoire ».

Si ces informations viennent du fabricant directement, d’autres preuves montrent que la PS4 est une star au Black Friday. En effet, l’expression « Black Friday PS4 » appartient aux mots clĂ©s les plus recherchĂ©s sur le moteur de recherche Google lors de la pĂ©riode.

Amazon recense la PS4 dans le top des ventes

Au niveau des marchands, les donnĂ©es sont toutes aussi impressionnantes. C’est chez Amazon, le leader du e-commerce en France, que l’on obtient le plus d’informations. Sur l’annĂ©e 2017, ce sont pas moins de 2 millions de produits qui ont Ă©tĂ© vendus sur la journĂ©e du vendredi, Black Friday. C’est donc un bel indicateur de la performance globale du marchĂ©.

En l’occurrence, dans le Top 15 des meilleures ventes sur le Black Friday de l’annĂ©e dernière, on retrouve la PS4 Slim 500 Go avec le jeu Minecraft, le jeu de PS4 FIFA 18 et GTA V dans le classement. Evidemment, aux cĂ´tĂ©s de la PS4, on voit apparait aussi la console rivale qu’est la Nintendo Switch ou encore une manette de jeu sans fil pour Xbox.

Cdiscount a Ă©galement donnĂ© quelques bonnes informations sur les produits qui se sont bien Ă©coulĂ©s lors du Black Friday prĂ©cĂ©dent. En l’occurrence, le marchand affirme que « près de 10 000 consoles de jeux PS4 et 200 000 jouets/jeux vidĂ©o » ont Ă©tĂ© vendus sur la seule journĂ©e du vendredi Black Friday. Cela ne tient pas compte du week-end suivant, ni du Cyber Monday.