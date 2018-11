Black Friday PS4 : bundles, jeux, manettes et VR en promotion à -40%

Les années se suivent et se ressemblent pour la Sony PS4 : elle reste un produit incontournable du Black Friday et l’édition qui vient de commencer en est la meilleure illustration. Depuis ce matin, on retrouve des promotions sur toutes les Sony PS4 chez les différents marchands. Amazon, Fnac et Boulanger se battent pour offrir la console de jeux la moins chère possible, dans des bundles. Ci-dessous, les offres actuellement en cours :

Un bundle PS4, meilleur plan pour le Black Friday ?

Evidemment, une PlayStation 4 toute seule ne sert pas à grand chose si l’on ne possède pas de jeux pour aller avec. C’est pour cette raison que la plupart des marchands orientent leurs offres promotionnelles du Black Friday autour des bundles PS4 : on retrouve donc la console ainsi que des jeux vidéos compatibles.

Dans le cas présent, c’est le jeu Spiderman qui semble être le plus populaire puisque tous les marchands l’incluent dans l’offre : Amazon, Fnac et Boulanger misent sur ce jeu pour séduire les joueurs. Parmi les autres jeux en promotion dans un bundle PS4 pour le Black Friday, on retrouve aussi le populaire FIFA 19, Red Dead Redemption 2 ou encore Call of Duty Black Ops 4. D’un marchand à un autre, les prix peuvent varier. A noter que les jeux sont également en promotion seuls chez la plupart des sites marchands. Amazon fait d’ailleurs un effort tout particulier là dessus pour ce Black Friday.

En plus des jeux, on retrouve parfois dans les bundles PS4 aussi des manettes. Amazon, encore une fois, fait aussi des belles promotions sur les manettes si on les prend de manière individuelles. En l’occurrence, la Dual Shock 4 V2 est disponible pour 39€ dans la plupart des coloris, soit plus de 35% de remise sur le prix original. Donc si vous vouliez vous équiper pour Noël, c’est le moment d’en profiter.

Sony est également le seul fabricant de consoles de jeux à proposer un casque de réalité virtuelle, le PlayStation VR. Contrairement à Microsoft (et sa Xbox One), Nintendo (et sa Switch) ou Nvidia, la PS4 est compatible avec la réalité virtuelle et le résultat est plutôt réussi. En ce moment, une offre pour le Black Friday permet d’obtenir le casque avec une caméra et VR World à seulement 199€ – au lieu de 299€ en temps normal. Encore un bon plan sur la PS4 !

Quelle version de la Sony PS4 choisir ?

Attention, on retrouve aussi bien la PS4 500 Go Slim que la PS4 1 To et la PS4 Pro en promotion. Les prix ne sont pas les mêmes, et c’est pour cela qu’il faut être très vigilant. Dans les bons plans sur la console que nous vous avons partagé ci-dessus, nous avons uniquement pris en compte les meilleures promotions du moment pour chacune des consoles.

Pour vous aiguiller dans les bons plans sur la Sony PS4, il faut savoir que le modèle de 500 Go est vendu en temps normal pour 299€. Quant à la version 1 To, elle est disponible pour 399€ hors période promotionnelle. Les promotions affichées ci-dessus ont tendance à rapidement expirer en raison des stocks qui sont très limités. Il faut donc de dépêcher d’en profiter car elles ne seront pas éternelles. Certaines ont d’ailleurs déjà expiré, alors qu’on est seulement au premier jour du Black Friday.

Amazon et les bons plans sur la Sony PS4 pour Black Friday

Comme vous le savez peut-être, la PS4 est la console de jeux la mieux vendue en ce moment. Un rapport publié par Sony affirme qu’elle a déjà été écoulée à plus de 82 millions d’exemplaires – et elle devrait atteindre les 96 millions d’unités d’ici à la fin de l’année fiscale. A côté, les 40 millions de Xbox semblent être un petit chiffre.

Mais au delà de ces comparaisons, il faut savoir que la Sony PS4 est généralement dans les meilleures ventes du Black Friday chez tous les marchands, y compris chez Amazon. Le géant du e-commerce a publié l’an dernier le top 15 des ses meilleures ventes sur l’opération. Au delà des jeux compatibles avec la PS4, la console de jeux en elle-même figurait dans ce classement. Cette année encore, au vu des premières promotions affichées sur Amazon, elle devrait encore être un best seller pour ce Black Friday. La plupart des promotions, que ce soit chez Amazon, Fnac ou Boulanger, sont de l’ordre de 30% à 35% de remise sur la console.

L’année passée, Amazon s’était félicité d’avoir expédié 2 millions de produits pendant la journée de Black Friday – dont énormément de PS4 Sony. Cette année, il compte faire encore mieux, et la console de jeux devrait contribuer à augmenter ses chiffres. Pour rappel, en 2017, Amazon avait offert 800 000 produits en promotion. Cette année, pour le premier jour de Black Friday qu’est lundi, il en a déjà proposé 70 0000. Il est donc très probable que d’ici à la fin de l’opération, lundi prochain pour Cyber Monday, Amazon aura dépassé le million de produits en promotion.

Vous pouvez voir les promotions Sony PS4 sur Amazon ici :

Voir toutes les promotions