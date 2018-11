🔥 Black Friday : les packs PS4, manettes, jeux en réduction aujourd’hui

La PS4 est devenue une institution au Black Friday. Les marchands en ligne sont rĂ©gulièrement comparĂ©s sur les consoles de jeux, il est donc très important pour eux de proposer les meilleures offres possibles – et ce, dès le dĂ©but de l’opĂ©ration. Que ce soit la PS4, la Xbox One ou la Nvidia Shield, ces consoles font aussi toujours partie du top des meilleures ventes chez les Amazon, Fnac, Darty, Cdiscount ou encore Boulanger.

Ci-dessous, les promos Black Friday sur la PS4 de Sony pour la journée du mardi :

S’offrir la Sony PS4 dans un bundle ?

Les consoles de jeux sont assez peu vendues seules, et elles s’accompagnent souvent de plusieurs jeux vidĂ©os afin de faciliter le dĂ©marrage. C’est aussi pour cela que l’on retrouve des packs en promotion pour ce Black Friday qui incluent la PS4 mais aussi des jeux ainsi que des manettes supplĂ©mentaires. Dans le premier exemple, la Sony PS4 de 500 Go avec une manette et le jeu Spiderman est disponible Ă 249€. A titre de comparaison, la console Sony PS4 500 Go Ă elle seule est commercialisĂ©e en temps normal pour 299€. C’est donc une excellente affaire pour ce Black Friday, Ă seulement quelques semaines des fĂŞtes de NoĂ«l.

Quand on choisit une console de type Sony PS4, il faut faire attention parce qu’il existe plusieurs formats de stockage disponibles. La version PS4 500 Go est la plus petite (mais elle est dans beaucoup de cas largement suffisante), on retrouve ensuite la PS4 1 To qui est lĂ©gèrement plus chère, et enfin il y a la PS4 Pro 1 To qui s’accompagne de la 4K. Ce n’est cependant pas le modèle le plus vendu, et les Sony PS4 classiques partent beaucoup mieux pour le Black Friday. Sur Amazon, c’est d’ailleurs le pack PS4 1 To + Spiderman Ă 299€ qui est la « meilleure vente » de sa catĂ©gorie.

A noter que les joueurs peuvent Ă©galement bĂ©nĂ©ficier de très belles promotions sur des accessoires seuls pour la PS4 : jeux vidĂ©os et manettes voient leur prix baisser de manière significative pendant le Black Friday. Il en va de mĂŞme pour l’abonnement au PlayStation Plus qui voit son prix annuel baisser de 20%.

La console est populaire au Black Friday

Si les consoles de jeux ont tant de succès pour le Black Friday, c’est parce que cet Ă©vĂ©nement est un moment idĂ©al pour acheter ce type de produit alors que les fĂŞtes de fin d’annĂ©e se rapprochent. Obtenir jusqu’Ă 35% de rĂ©duction sur une console de jeux est vraiment allĂ©chant, et les offres sont dĂ©jĂ très gĂ©nĂ©reuses pour ce mardi. Attention, elles sont toujours en fonction des stocks disponibles, et il se pourrait bien que la console PS4 arrive Ă la rupture de stock d’ici Ă la fin du Black Friday.

L’annĂ©e passĂ©e, la Sony PS4 s’Ă©tait positionne dans le Top 15 des meilleures ventes du Black Friday chez Amazon France, c’est pas peu dire ! La console de jeux s’Ă©tait positionnĂ© dans ce classement au mĂŞme titre que plusieurs jeux vidĂ©os pour celle-ci. C’est donc un produit qui est largement attendu, et Amazon y rĂ©pond cette annĂ©e encore de la meilleure des manières. Au delĂ du pack PS4 avec Spiderman, il est possible d’opter pour davantage de jeux tels que FIFA 19, Red Dead Redemption 2 ou encore Call of Duty Black Ops 4.

La PS4, meilleure console du moment ?

La Sony PS4 connait un succès tonitruant, alors que cela fait maintenant 5 ans qu’elle est disponible sur le marchĂ©. Sur cet espace de temps, Sony affirme qu’elle aurait dĂ©jĂ Ă©tĂ© vendue Ă plus de 82 millions d’exemplaires dans le monde, et la marque japonaise espère franchir le seuil des 96 millions d’unitĂ©s Ă©coulĂ©es d’ici Ă la fin de son annĂ©e fiscale. Avec ces promotions pour Black Friday que l’on retrouve un peu partout dans le monde, la console de jeux pourrait bien s’Ă©couler encore très facilement.

