Bon plan : les Samsung Galaxy S20 à -50% sur le site officiel 🔥

Difficile de le croire, et pourtant c’est bien vrai. L’excellent (et premium) Samsung Galaxy S20 voit une chute de prix inédite sur le site officiel. Dans le cadre des Samsung Days, juste avant le Black Friday, vous pouvez faire une économie géante sur ce dernier. Entre la réduction immédiate, le cadeau et le bonus reprise, il peut chuter à moins de 500€. Ne ratez pas cette opportunité ce mardi, elle est folle.

Depuis sa sortie en mars dernier, le Samsung Galaxy S20 a très peu été vu en promotion. Il s’agit du smartphone le plus premium de la marque coréenne. C’est aussi le plus premium des smartphones Android. A l’occasion des Samsung Days, son prix chute de 909€ à 649€ sur la boutique officielle, grâce à une remise. En plus, vous recevrez le Galaxy Fit2 (valeur : 59,99€).

Enfin, un bonus à la reprise de 100€ vous est offert. Au final, en cumulant tous ces avantages, le coût réel du Galaxy S20 chute sous les 500€. Entre la remise immédiate de 260€ et les autres bonus, le prix du Samsung Galaxy S20 est en chute drastique. Vous ne le trouverez pas à ce prix chez un quelconque marchand – et on ne l’a jamais vu ainsi sur le store officiel.

Attention, il faut quand même vous rappeler que le stock est limité. Souvent, Samsung met fin à ses réduction en avant, faute de stock. Si vous ne voulez pas rater le Samsung Galaxy S20 à ce prix-là, mieux vaut vite sauter sur l’occasion. Si vous attendez trop longtemps, il sera peut-être trop tard.

Le Samsung Galaxy S20, un succès mondial

Cette promotion est une belle surprise sur la boutique officielle, d’autant plus que le produit se vend très bien. Les Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra bénéficient de belles chutes de prix sur la boutique officielle du coréen. Le modèle classique a droit à des spécificités techniques de haut vol comme son écran AMOLED de 6,2 pouces pour le S20 avec un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Les Samsung Galaxy S20 et le S20+ ont quelques petites différences qu’il convient de rappeler. La principale concerne l’offre photo, car le modèle classique bénéficie d’un triple module contre un quadruple module pour la version plus premium. Pour les écrans, les tailles sont respectivement de 6,2 pouces et 6,5 pouces. Outre ces différences, les modèles se dotent de spécificités techniques très proches.

Les écrans de Samsung sont connus pour leur qualité, mais ce n’est pas la seule compétence de la marque. Elle accorde aussi de l’importance à l’autonomie de ses smartphones, les Samsung Galaxy S20 et S20+ ne font pas exceptions. Les téléphones ont droit à des batteries de 4 000 mAh et 4 500 mAh. Tous deux se dotent d’un lecteur d’empreinte digitale, de la reconnaissance faciale en plus de la charge rapide. Ces caractéristiques sont attendues sur des téléphones aussi premium que ces modèles, et elles sont bel et bien au rendez-vous.

La marque fait chuter les tarifs des Samsung Galaxy S20, mais elles ne s’arrêtent pas là et dévoilent aussi des offres sur les Galaxy A51 et A71. Ces téléphones sont des entrées de gamme, ils remportent un vif succès sur le marché des smartphones parce qu’ils sont moins onéreux que les modèles premium. Ils s’écoulent en masse depuis leur sortie et font monter massivement les ventes globales du constructeur. Ils sont parmi les meilleurs téléphones de leur gamme.

Samsung au top en cette fin d’année

Globalement, les Samsung Galaxy S20 et S20+ se présentent comme des excellents smartphones premium, ils sont les fleurons de la marque. Avec environ six mois d’existence sur le marché, ils se placent comme les concurrents directs des derniers iPhone d’Apple. On note tout de même que les appareils de Samsung ont droit à une excellente offre photo, avec trois capteurs sur le modèle de base de la gamme.

La gamme des S20 a droit à trois modèles. On retrouve le S20 Ultra, un appareil premium dont le prix atteint 999 euros avec les promotions en cours. Cela dit, c’est le luxe ultime et il nous avait convaincu dans notre test complet. Avec une réduction immédiate de 360€ + bonus à la reprise, cela devient l’un des meilleurs rapports qualité prix sur le segment premium.

En plus des Samsung Galaxy S20, le constructeur affiche des remises de choix sur de nombreux autres produits pour ce Black Friday avant l’heure. Il présente des offres sur ses téléviseurs, ses tablettes ou ses articles d’électroménager, des appareils tout aussi premium que les smartphones affichés à prix barrés. Tous ceux-ci ont déjà fait leurs preuves sur le marché et sont réputés pour tenir dans la durée.

Si vous prenez un Samsung Galaxy S20 ou un autre produit sur le site officiel de la marque, vous avez jusqu’à 14 jours pour le renvoyer s’il ne vous convient pas. Le marchand s’engage à reprendre l’appareil sans frais et à vous rembourser intégralement. Cela vous offre l’assurance de tester le produit directement depuis chez vous, sans stress.

Dans le cas où vous avez été trop rapide dans le choix de votre Samsung Galaxy S20, vous avez donc droit à cette deuxième chance. Les deals en cours sont très agressifs, ils ne vont pas durer bien longtemps, c’est la parfaite opportunité pour faire de belles affaires. On précise qu’aucun marchand, même Amazon, ne propose de meilleurs prix que la boutique officielle de Samsung.

