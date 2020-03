Test Samsung Galaxy S20 Ultra : une bête de puissance inachevée

J’ai pu faire ce test du Samsung Galaxy S20 Ultra 5G pendant plus de deux semaines. Une mise à jour majeure a eu lieu au bout de quelques jours, ce test s’appuie donc sur la dernière version optimisée lancée par Samsung. J’attendais beaucoup du S20 Ultra 5G, qui est le smartphone (non pliant) le plus haut de gamme de la marque. Est-il vraiment le meilleur smartphone Samsung en 2020 ? Réponse dans ce test.

Test vidéo du Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Comme souvent pour mes tests, découvrez mon avis sur le Samsung Galaxy S20 Ultra 5G en vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n’hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, et nous donner votre avis sur ce S20 Ultra :

Design & hardware

En sortant le Galaxy S20 Ultra, Samsung a voulu y proposer le maximum des technologies aujourd’hui à sa disposition. Si les USA ont droit au SoC Qualcomm 865, les modèles français tournent grâce à la puce Exynos 990. Le modèle testé disposait de 128 Go de stockage (extensible avec une microSD) et 12 Go de RAM. La combinaison du SoC et de la RAM en fait l’un des smartphones les plus puissants du marché avec un score sur Antutu de 506 000. Le record à aujourd’hui sur les smartphones Android testés chez Presse-citron.

Que ce soit dans la navigation, le traitement des photos/vidéos ou le gaming, ce S20 Ultra s’en sort plus que bien et devrait être très durable dans le temps. Seul bémol, Samsung a annoncé que le support des mises à jour s’arrêterait à Android 12, ce qui ne fait que deux versions en plus.

Je suis assez mitigé sur le design de ce Galaxy S20 Ultra. D’un côté, il est très classique avec du noir ou du gris à l’arrière (qui est un aimant à traces de doigts). Le module comprenant les capteurs photo est aussi le plus épais que j’ai eu en main à aujourd’hui. Dans les faits l’arrière n’est pas esthétique, et le S20 bouge énormément quand il est posé à plat sur une table.

De l’autre côté, les matériaux sont premium, mais surtout l’écran est, pour moi, tout simplement parfait. Il est certes immense (6,9 pouces), mais le taux de rafraîchissement à 120 Hz est hyper agréable au quotidien. Vous avez, pour l’instant, le choix entre FHD+ à 120 ou 60 Hz, et le QHD+ à 60 Hz. Pour ma part, j’ai testé tous les modes, et le meilleur est pour moi la combinaison FHD+ à 120 Hz. L’écran de ce Samsung Galaxy S20 Ultra est le plus beau que j’ai vu à aujourd’hui sur un smartphone, tout comme les S20 et S20+, dont la taille me semble encore plus intéressante.

C’est un écran parfait pour le multimédia. Regarder des séries/films est très agréable et immersif. En plus de cela, le S20 Ultra propose une qualité sonore excellente, et les écouteurs USB-C AKG sont aussi de très belle facture.

Autre nouveauté importante : l’intégralité de la gamme S20 n’a pas d’écran incurvé. C’est pour moi un excellent choix, l’incurvé c’est utile, mais ça peut créer des clics non intentionnels et les contours de l’écran du S20 sont à peine perceptibles. Pour le reste, on retrouve un unique port, l’USB-C, exit donc le jack. Le capteur selfie à l’avant est très discret, je trouve cela pertinent de ne pas avoir maintenant le double capteur du S10+, qui n’était, au final, pas du tout utile.

Point non négligeable : le S20 Ultra est un smartphone massif. Il est lourd avec plus de 220 grammes sur la balance et des dimensions XXL. Certains aiment, d’autres moins, c’est à vous de voir. J’ai adoré l’expérience sur le S20 Ultra, mais si je devais acheter un smartphone de la gamme aujourd’hui, je me tournerais soit vers le S20 soit vers le S20+, qui ont des tailles plus proches de ce que je cherche. Si ces deux modèles vous intéressent, je ne peux que vous conseiller le test des Galaxy S20 et S20+ de Romain.

Pour finir les caractéristiques, le S20 Ultra est compatible 5G (ce qui n’est pas utile en France), la partie graphique repose sur une puce Mali-G77 MP11, le slot laisse la place à une double Sim (ou une microSD et une Sim). Le WiFi 6 est aussi de la partie tout comme le UFS 3.0 pour la gestion des fichiers. La batterie dispose d’une capacité de 5 000 mAh, mais nous verrons plus bas que c’est le point faible du S20 Ultra.

Le capteur d’empreinte est situé sous l’écran. Je n’ai vu aucune différence dans l’expérience qu’avec les S10 de l’an passé. La reconnaissance faciale est aussi de la partie et est assez réactive. Samsung a vraiment mis le paquet sur le hardware avec ce S20 Ultra, et je ne vois pas trop comment faire mieux, à l’exception du Snapdragon 865 auquel nous n’avons pas droit en Europe.

OneUI toujours au top

Pour tout savoir sur OneUI, je vous conseille de lire les deux tests du S10e et du S10+, car il n’y a pas de différences majeures sur ce point.

Sur le Samsung S20 Ultra c’est la version 2.1 de OneUI à laquelle nous avons le droit pour le lancement. Pour résumer, OneUI est une surcouche qui a la particularité d’être d’un côté très simple, mais aussi très personnalisable. Vous avez donc une prise en main très rapide et simple, puis la possibilité de rendre votre S20 Ultra vraiment unique.

Mais OneUI est connu, et la vraie nouveauté que j’attendais dans ce test du Samsung Galaxy S20 Ultra, c’est la partie photo.

Photo : zoom zoom zoom

C’était la nouveauté la plus mise en avant dans le lancement de ce Galaxy S20 Ultra. Je passe très vite sur le capteur selfie de 40 Mpx qui est excellent. Ce qui est le plus intéressant se trouve à l’arrière, avec 4 capteurs. On retrouve un capteur principal de 108 Mpx, un zoom x10 de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un capteur ToF. Toute la gamme est capable de filmer en 8K. Sur le papier c’est plus qu’impressionnant. Dans les faits, une grande partie l’est.

Le capteur principal de 108 Mpx fait des clichés de très belle facture. Par défaut les photos sont de 12 Mégapixels et utilisent le pixel binning. Cette technique permet de mieux capter la lumière et, sur ce capteur, le S20 Ultra est bien meilleur que les modèles précédents de la marque. Les clichés en 108 Mpx sont très bien définis, mais j’ai fait le choix de rester dans le mode 12 Mpx, la différence ne sautant pas aux yeux dans l’utilisation que j’en ai. J’ai préféré gagner en vitesse lors du déclenchement (il y a un léger lag en 108 Mpx), et en stockage, les clichés 108 Mpx étant assez volumineux (comptez 30 Mo par photo environ).

L’ultra grand-angle s’en sort aussi très bien, et sur n’importe lequel des capteurs on retrouve une saturation légèrement poussée, traitement habituel chez Samsung. C’est un rendu que j’apprécie.

La vraie star de ce S20 Ultra c’est le zoom x10, qui peut monter en numérique jusqu’à un zoom x100. Pour faire simple, c’est génial de pouvoir zoomer jusqu’à 100x pour voir des choses quasiment imperceptibles à l’oeil nu, mais le cliché n’est pas exploitable. Par contre, jusqu’au x30, vous pouvez sortir d’excellents clichés en x2, x4, et x10. Le x30 est tout simplement bluffant. Sur la partie photo, Samsung a réussi son coup, en améliorant aussi le mode nuit. Ce n’est pas le meilleur sur toutes les catégories, mais il est le plus complet du marché.

Une nouvelle fonctionnalité, Single Take, vous permet de sortir plusieurs versions d’une scène avec une seule prise. Je vous montrer quelques exemples dans la vidéo de test du S20 Ultra que vous pouvez voir en haut de l’article. La fonctionnalité marche bien, mais je n’ai jamais pris le réflexe de l’utiliser. Les scènes que sort Single Take sont très facilement utilisables sur les réseaux sociaux, que ce soient les filtres appliqués aux photos ou les GIF.

Autre gros axe de communication de Samsung : la 8K. Disponible sur tous les modèles de S20, elle fonctionne. Par contre les fichiers ne sont pas vraiment exploitables, avec des saccades, et des fichiers très volumineux. Par contre sur la partie vidéo, que ce soit avec le capteur selfie ou les capteurs arrière, c’est excellent. Dans la vidéo, le but de Kevin de Bruyne est pris en x30, et la qualité en 4K est vraiment au rendez-vous. La stabilisation fonctionne aussi très bien, et pour moi, le S20 Ultra est le meilleur smartphone niveau vidéo.

Autonomie du Galaxy S20 Ultra : oups…

L’autonomie était le vrai point faible de la gamme S10. Samsung a pris les devants en augmentant la taille de la batterie, et ce S20 Ultra a droit à 5 000 mAh, ce qui est énorme. Pour autant, l’autonomie du S20 Ultra n’est pas satisfaisante, pour un smartphone vendu à ce prix. En FHD+ à 120 Hz (mon utilisation pendant 90% de ce test), le S20 Ultra tient la journée, pas plus. On est donc en deçà de concurrents comme le P30 Pro. La dalle de 6,9 pouces est consommatrice, et j’aimerais bien tester la version US avec le Snapdragon 865 pour voir s’il y a une différence.

Pour le reste, le bloc 25W livré avec le S20 Ultra vous permet de recharger l’intégralité du smartphone en un peu plus d’une heure, et remplir rapidement la batterie en cas de besoin. Le S20 Ultra est par ailleurs compatible recharge rapide jusqu’à 45W.

La charge sans fil (inversée) est de la partie, et fonctionne plutôt bien. L’autonomie est donc pour moi le gros défaut de ce modèle, et j’attendais vraiment mieux d’un smartphone vendu 1 359€ !

Mon avis sur le Samsung Galaxy S20 Ultra

Le S20 Ultra avait tout pour être le smartphone Samsung parfait. Malheureusement, l’autonomie décevante gâche vraiment l’expérience, même si ce n’est pas catastrophique. OneUI est toujours aussi bon, les progrès en photos sont là, et le zoom est impressionnant. Le S20 Ultra est aussi ultra puissant, et n’a pas tendance à chauffer. Ajoutez à cela ce qui est, pour moi, le meilleur écran sur un smartphone à l’heure actuelle, c’est vraiment dommage que l’autonomie ne soit pas mieux gérée.

Pendant mon test, Samsung a effectué une mise à jour software, et l’autonomie s’est bien améliorée. Avec le choix des 5 000 mAh, la marque a peut-être encore la possibilité de l’améliorer drastiquement pour qu’il puisse tenir une journée et demie en utilisation intensive.

Mis à part ce point noir, le Samsung Galxy S20 Ultra m’a fait une très forte impression pendant ce test de plus de deux semaines. Si vous avez la moindre question ou désirez donner votre avis sur le Samsung S20 Ultra, n’hésitez pas à utiliser les commentaires.