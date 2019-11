Black Friday Samsung : jusqu’à 450€ de remise sur les TV QLED chez Rakuten

Pour fêter la Black Friday Week, Rakuten et Samsung proposent une offre commune sur une sélection de Smart TV de la marque. En combinant la réduction, une ODR (offre de remboursement), et les Super Points, vous pouvez faire de très grosses économies. Voici 3 modèles en réduction sur la boutique officielle de Samsung.

Smart TV Samsung QLED de 55″

Ce modèle de 55 pouces est habituellement vendu pour 999€ par le fabricant coréen. Pendant la Black Friday Week, il est en promotion à 899€ sur Rakuten. En plus de ça, vous bénéficiez d’une ODR de 100€, ce qui fait tomber son prix à 799€ après le remboursement. Dernier bonus, tous les membres du Club Rakuten (gratuit et sans engagement) reçoivent au minimum 89,90€ en bons d’achat, quel que soit leur statut. Cette somme est à utiliser dès la prochaine commande. Tout combiné, la remise est donc très intéressante.

Cette Smart TV 4K UHD propose une superbe qualité d’image et un design très épuré. Son superbe écran OLED de 139 cm utilise la technologie FreeSync, qui permet une plus grande réactivité pour les jeux vidéo par exemple. Comme pour tous les modèles de cette sélection, la TV est vendue directement par Samsung, qui gère la livraison (sur rendez-vous) ainsi que l’installation si vous le désirez.

Voir l’offre

Pour les 3 bons plans de cet article, vous pouvez trouver le formulaire pour bénéficier de l’ODR ici.

Smart TV Samsung QLED de 65″

Cette version est identique à la précédente, la différence principale concerne l’écran, d’une dimension de 165 cm. Le tarif est aussi largement réduit avec un prix de 1399€ au lieu de 1499€, auxquels s’ajoutent les 200€ d’ODR. En plus de cela, vous bénéficiez de 139,90€ minimum en Super Point. En combinant toutes les offres, la réduction totale sur ce modèle haut de gamme est donc de 439,90€ !

Smart TV Samsung LED de 65″

C’est l’offre la plus agressive sur ce Black Friday Samsung chez Rakuten. Ce modèle est aussi 4K UHD, mais utilise la technologie LED à la place du QLED. Cette différence de technologie permet de proposer un prix bien inférieur : 699€ au lieu de 799€. Comme le modèle est plus abordable, pas d’ODR cette fois-ci, vous avez par contre droit à 104,85€ minimum en Super Points pendant toute la durée de l’opération !

Ces offres sont valables jusqu’au 2 décembre, et pour tout achat d’une Smart TV sur la boutique officielle Samsung chez Rakuten jusqu’à cette date, vous bénéficiez de 52 films offerts sur le service Rakuten TV. Vous pouvez retrouver toutes les promotions Rakuten sur la page officielle dédiée aux offres Black Friday.

Mentions Légales : du 22/11/2019 à 18h00 GMT +1 au 28/11/2019 à 23h59 GMT +1

Générosité : x10 sur l’ensemble du site (desktop, webapp et app) (valable uniquement pour les membres Club R)

*Multiplicateur de Super Points valable sur inscription au Club R du vendredi 22 novembre 2019 à 18h00 GMT +1 jusqu’au jeudi 28 novembre 2019 à 23h59 GMT +1 dans la limite de 20 000 Points Bonus par utilisateur, sur l’ensemble du site Rakuten, à l’exception des produits de la catégorie « Livres neufs » et des produits assimilables dans la limite des stocks disponibles, frais de port non inclus. Ces Super Points sont validés et utilisables à compter du 3ème jour suivant la date à laquelle la bonne réception du ou des articles a été confirmée et valables pendant une durée de trente (30) jours. Aucune transaction effectuée dans le cadre d’une activité commerciale ne donnera droit aux Super Points. Pour plus d’informations sur les Super Points, vous pouvez consulter le règlement : https://fr.shopping.rakuten.com/newhelp/reglement-club/