Black Friday : TV Samsung 4K 65″ à 1499€ au lieu de 2499€

La bonne affaire sur la TV Samsung pour ce Black Friday viendrait-elle de la Fnac ? En ce moment, le marchand propose une remise exceptionnelle sur plusieurs Smart TV du fabricant coréen grâce à une ODR de 600€. On retrouve par exemple le grand écran de 65″ avec la technologie QLED UHD en 4K qui est en promotion à 1499€ au lieu de 2499€, soit une remise de 40% sur le prix original.

Samsung triple l’ODR sur ses TV pour Black Friday

En matière de qualité, Samsung est l’un des leaders mondiaux pour les téléviseurs. En ce moment même, alors que l’on est qu’au troisième jour de ce Black Friday, on retrouve une promotion incroyable sur la dernière Smart TV Samsung de 2018. Le modèle de 65″ qui est en réduction à la Fnac utilise la technologie QLED propriétaire qui assure une qualité d’image exceptionnelle.

Dans cette promotion, il faut savoir que c’est d’abord Fnac qui offre une première remise de 16% sur le téléviseur Samsung, et c’est ensuite Samsung qui rajoute en plus une offre de remboursement de 600€ sur l’appareil. La marque a décidé de tripler l’offre de remboursement classique qui s’élevait à 200€ sur ses TV QLED ou UHD 4. Si les petits écrans bénéficient d’une remise qui monte jusqu’à 300€, les plus grands formats (au delà de 55″) recevront une prime de 600€ de la part de Samsung.

Fnac se positionne sur les promotions haut de gamme

De manière plus générale, Fnac offre de très belles remises sur toutes les TV Samsung pour ce Black Friday. On trouve ce niveau de promotions nulle part ailleurs – grâce à une offre de remboursement du fabricant qui est triplée pour un grand nombre de modèles. Vous pouvez retrouver ici tous les modèles de Smart TV Samsung disponibles à cette remise exceptionnelle, qui fait ainsi baisser le prix d’au moins 40% tous les téléviseurs de la marque.

Pour ce Black Friday, Fnac ne fait pas que la part belle aux TV. En effet, le marchand français offre depuis lundi dernier de très belles promotions sur des smartphones, ordinateurs, consoles de jeux et de nombreux appareils électroménagers. Le marchand n’hésite pas ainsi à marcher sur les plates bandes de ses concurrents avec des offres déjà à la hauteur pour un Black Friday, avant même le vendredi. Attention, la plupart d’entre elles sont limitées par le temps et par le stock (ventes flash), il faut donc se dépêcher pour en profiter.

