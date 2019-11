Black Friday : une TV Philips 4K en 139 cm à 1099€ au lieu de 1499€

Pour le Black Friday, les TV sont toujours à l’honneur. Et pour le moins qu’on puisse dire, c’est que Darty a fait un réel effort sur ce modèle-là. En l’occurrence, il s’agit de la Smart TV Philips 4K UHD avec un écran OLED de 139 cm (55 pouces). Petite subtilité qui améliore encore l’expérience utilisateur de cette TV spéciale du Black Friday, il y a la technologie Ambilight sur 3 côtés, qui permet de rendre l’expérience encore plus immersive.

TV Philips OLED 55″ à 1099€ au lieu de 1499€ (-26%)

Pendant le Black Friday, les TV comme celle de Philips se vendent avec des remises qui généralement oscillent entre -20% et -30%. Dans ce cas-là, Darty a vraiment lancé l’opération avec une réduction très compétitive sur un modèle de TV premium et très populaire. Si vous avez l’intention de vous acheter une nouvelle TV (ou d’en faire un cadeau) pour le Black Friday, il s’agit d’un excellent choix.

Une TV Philips au Black Friday ?

La TV qui est en promotion au Black Friday va bien au delà des téléviseurs traditionnels que l’on peut avoir. Il s’agit d’une Smart TV qui peut également être controlée par Alexa, l’assistant vocal Amazon. Outre la technologie Ambilight qui permet une meilleure immersion, on retrouve aussi la HDR 10+ ainsi qu’une résolution de 4K UHD sur l’écran OLED. A l’arrière de l’écran, on retrouve 4 ports HDMI, 2 ports USB et un port CI+.

Sachez que si vous achetez cette TV au Black Friday sur Darty avec cette promotion, vous avez le droit de la tester chez vous pendant 15 jours et vous faire votre propre avis sur ce téléviseur en grandeur nature. Si finalement vous n’êtes pas tout à fait convaincu par celui-ci, et par son rapport qualité prix (qui est pourtant assez exceptionnel avec cette remise de 400€), vous pouvez alors la renvoyer et obtenir un remboursement.

Dernier point à aborder pour cette TV au Black Friday, Darty offre une garantie de 2 ans sur le produit. En cas de problème technique, vous pouvez ainsi solliciter le SAV de la plateforme marchande (y compris dans les boutiques) pour obtenir une assistance pour la réparation de votre téléviseur. Il s’agit toutefois d’un modèle très robuste, cela ne devrait pas arriver. Mais encore une fois, c’est une garantie qu’on apprécie, et qui rendent cette TV Philips encore un peu plus attrayante.

