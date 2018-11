⚡️ Black Friday : Xbox One S 1 To + F Horizon 4 disponible à 199€

Alors que la PS4 a été à l’honneur pour le lundi du Black Friday, c’est maintenant au tour de la Microsoft Xbox One de connaitre une phase de généreuses promotions. La console de jeux de Microsoft est apparue sur Amazon avec une remise exceptionnelle de 34% pour ce mardi de Black Friday. De fait, elle tombe sous la barre des 200€ avec le jeu Forza Horizon 4 inclus. Ci-dessous, les bons plans à suivre aujourd’hui, mardi 20 novembre.

La Xbox One S 1 To + le jeu Forza Horizon à -34%

On retrouve tout d’abord la fameuse console Xbox One S 1 To qui est en promotion dans un pack avec le jeu Forza Horizon 4. Elle est disponible depuis ce matin pour 199€ sur Amazon, soit une remise de 34% par rapport au tarif habituel. A ce prix là, il est aussi possible de prendre la même console avec le jeu PUBG ou encore Battlefield V – Edition Deluxe. Pour ceux qui ne veulent pas de jeu avec, la console Xbox One S 1 To est aussi disponible pour le même prix avec 2 manettes supplémentaires – en exclusivité pour Black Friday chez Amazon.

Le deuxième bon plan chez Microsoft, les manettes Xbox qui sont actuellement en promotion pour ce Black Friday. En l’occurrence, on retrouve la manette noire sans fil classique à 39€ au lieu de 82€, soit une remise de 52% sur Amazon. C’est tout simplement exceptionnel, et ce bon plan Xbox vaut largement le coup. Cette manette est la « meilleure vente » de la catégorie de produits Xbox.

Parmi les meilleures ventes de la catégorie, on retrouve aussi un abonnement à 6 mois pour le Xbox Live Gold. Il est disponible sur Amazon pour 19,99€ sur la période, ce qui correspond en temps normal à un prix pour seulement 3 mois. Enfin, on retrouve aussi toute une série de jeux vidéos populaires en forte réduction comme le dernier Red Dead Redemption 2 qui baisse de 29%, ou encore Forza Horizon 4 qui est en promotion de 46% pour Black Friday.

La console Microsoft, vrai succès du Black Friday ?

Comme chaque années, les consoles de jeux se positionne parmi les meilleures ventes chez tous les marchands. Il faut dire que ces produits sont très regardés, et il est donc important pour les e-commerçants de proposer des bonnes réductions sur celui-ci. La Xbox One de Microsoft est un best seller pour Black Friday, et les promotions annoncées ci-dessus sont vraiment ultra-intéressantes.

Alors que l’on est que mardi de la Black Friday Week, on peut déjà se réjouir d’avoir de si belles remises. Attention, il faut savoir que les bundles avec la Microsoft Xbox One S sont limités par leur stock, et il est donc possible qu’il disparaisse très rapidement. A ce prix-là, vous ne faites pas une erreur, et ce serait dommage de s’en priver.

Aujourd’hui, la Xbox One est l’une des plus belles réussites de Microsoft. Le géant américain a écoulé plus de 40 millions de sa console de jeux à travers le monde, et il peut fièrement avancer les centaines de jeux compatibles avec celle-ci. Grande rivale de la PS4, la Xbox reste une valeur sûre – qu’il s’agisse de la version Xbox One S ou de la version Xbox One X (avec la 4K). C’est d’ailleurs le premier modèle qui est considéré par beaucoup d’amateurs comme la référence.

Si vous voulez tout voir sur les remises Xbox, c’est ici :

Voir toutes les promotions