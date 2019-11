Black Friday : jusqu’à 51% de réduction sur les montres connectées Garmin 🔥

Vous pratiquez la course à pied ? Cette offre est faite pour vous ! Pour encore quelques heures (ou écoulement des stocks) une bonne partie des montres connectées Garmin sont en vente flash pour le Black Friday Amazon.

Que vous soyez novice ou expert, il y a des offres pour tous les niveaux, du runner débutant au ultra-trailers. Nous vous avons listé les bons plans Garmin du jour en ce Black Friday, comme vous pouvez le voir la 735XT est en tête des ventes du moment !

Les meilleures offres Garmin Black Friday :

Toutes les promotions Black Friday Garmin

Une montre connectée Garmin pour tous

Avant toute chose il y a plusieurs détails à savoir pour ne pas rater cette occasion de s’offrir une montre Garmin au Black Friday. Ces montres connectées sont en vente flash, c’est à dire que cette promotion est extrêmement limitée dans le temps, mais surtout pas les stocks qui sont très restreints. Il faut donc être assez réactif pour profiter de cette offre flash, et avoir la chance d’acheter une de ces montres au prix Black Friday.

Ne risquez pas la rupture de stock ! Pour les runners débutants, les Forerunner 35, mais surtout 235 feront largement l’affaire, elles sont dotées d’un suivi GPS de dernière génération. Si vous pratiquez la course à pied à plus haut niveau, vous attendrez un peu plus de votre montre connectée. Dans ce cas, vous avez le choix entre trois modèles qui se détachent particulièrement : la Vivoactive 3, la Fēnix 5 et la Forerunner 735XT.

Pour les sportifs confirmés : Vivoactive 3, Fénix 5 ou Forerunner 735XT

Vous n’êtes plus un coureur du dimanche ? C’est donc la Garmin Vivoactive 3 qu’il vous faut ! Cette montre connectée propose tout ce qu’on l’on peut attendre de cet accessoire pour le sport, surtout son écran tactile haut de gamme en fait une smartwatch particulièrement intéressante au quotidien. En plus d’un véritable accessoire pour le sport, cette montre adopte un look moins sportif, ce qui est un point fort. Par contre par rapport aux Fénix 5 et 735XT, l’autonomie est bien moins intéressante, avec seulement 7 jours au compteur. En ce qui concerne la Vivoactive 3 Music, elle a la particularité d’embarquer Spotify, et de pouvoir être couplée avec un casque ou des écouteurs sans-fil.

De son côté la Forerunner 735XT a absolument tout ce que l’on peut attendre d’une montre GPS, et se destine aux sportifs les plus aguerris. Cette dernière dispose de 11 jours d’autonomie ce qui en fait sans aucun un excellent choix. Pour les plus sportifs, la Fénix 5 va encore plus loin dans le suivi, et dispose de 2 semaines d’autonomie. C’est qui se fait de mieux aujourd’hui sur le marché.

Toutes les ventes flash Garmin pour Prime Day se terminent à minuit, soyez rapide si vous voulez en profiter.

Toutes les offres Garmin