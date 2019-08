Black Lightning rejoint le reste de l’Arrowverse

Black Lightning n’est pas forcément le plus connu des héros de DC Comcis présents sur la chaîne américaine CW. La série, plus adulte, plus sombre, plus sociétale aussi, possède un défi majeur à l’heure d’être connue du grand public : à la différence de Arrow, Supergirl, Flash et même Legends of Tomorrow, elle ne partage pas un univers commun. L’information avait même été répétée en boucle au lancement. Mais les choses vont donc changer…

Black Lightning dans le Crossover

En effet, selon des annonces de la CW, les héros de Black Lightning vont intervenir dans le crossover Crisis on Infinite Earths qui est prévu pour les prochains mois. Comment les choses vont-elles se passer ? La série va-t-elle avoir le droit à un épisode dédié ? A l’heure actuelle, chaque programme a le droit à son épisode du crossover. Mais ce ne sera pas le cas pour Black Lightning. A la place, certains des personnages de la série seront intégrés aux autres programmes, dans ce crossover qui est annoncé entre décembre 2019 et janvier 2020.

Les événements de ces épisodes seront basés sur la série de comics du même nom, qui avait alors permis de relancer toute la franchise. On sait déjà que du côté des invités spéciaux, Brandon Routh (Superman Returns) est au programme.

Parmi les éléments qui bloquaient jusque-là l’intégration de Black Lightning, il y a notamment des raisons… pratiques. En effet, la série est tournée à Atlanta en Géorgie quand le reste est filmé au Canada. Mais un crossover semble mériter que l’on fasse le trajet…

A noter qu’il y a aussi Batwoman qui arrivera dans l’Arrowverse à la rentrée avec sa série dédiée. La CW a précisé que le coup d’envoi de ses séries était avancé au 7 octobre.