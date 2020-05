Black Shark 3 : le smartphone « gaming » 5G, à partir de 599 euros

Black Shark passe la troisième

Déjà disponibles en Chine, les smartphones gaming Black Shark 3 et Black Shark 3 Pro arrivent sur le marché européen. Des smartphones taillés pour la pratique du jeu vidéo, animés par un processeur Snapdragon 865, et compatibles avec le réseau 5G. Des smartphones dotés d’un système de refroidissement liquide, afin de permettre au processeur de fonctionner sans encombre. Rappelons que notre test du Black Shark 2 est disponible à cette adresse.

Evidemment, l’écran joue lui aussi un rôle primordial ici, et le Black Shark 3 Pro dispose d’un écran AMOLED 2K de 7,1″ avec une résolution de 3 120 x 1 440 pixels, tandis que le Black Shark 3 repose sur un écran AMOLED FHD+ de 6,67″. Les deux écrans offrent un taux de rafraîchissement de 90 Hz et sont certifiés TÜV, pour le confort des yeux. De part et d’autre de l’écran, on retrouve également un haut-parleur, pour un rendu audio stéréo.

Le Black Shark 3 et le Black Shark 3 Pro partagent la même configuration de triple appareil photo, composé d’un appareil principal de 64 Mpx, d’un objectif ultra-large angle de 13 Mpx et d’un appareil de 5 Mpx pour le bokeh. Les deux smartphones reposent également sur un nouveau système d’exploitation JOYUI 11, basé sur Android 10.

Selon Yuzhou Luo, PDG de Black Shark : « En tant que leader de l’industrie du smartphone gaming, nous consacrons tous nos efforts à l’innovation technique et à l’écoute de nos utilisateurs. Nous prenons en compte chaque avis qui, nous en sommes convaincus, nous permettra de continuer d’avancer. Aujourd’hui, Black Shark compte plus d’un million d’utilisateurs dans le monde« .

Selon le constructeur, avec la batterie de 4 720 mAh du Black Shark 3 et la batterie de 5000 mAh du Black Shark 3 Pro, seulement 12 minutes sont nécessaires pour une charge à 50 % et 38 minutes pour une charge complète, grâce à une recharge (très) rapide de 65W.

A noter que le Black Shark 3 Pro disposera de gâchettes au design mécanique. Des gâchettes rétractables qui s’afficheront sur chaque bord et pourront être personnalisées en tant que raccourcis.

Prix et disponibilité

Le nouveau smartphone Black Shark 3 est disponible dès à présent, en version Midnight Black 8 Go RAM + 128 Go au tarif de 599€. La déclinaison 12 Go RAM + 256 Go sera disponible fin mai au tarif de 729 €. De son côté, le Black Shark 3 Pro (12 Go RAM + 256 Go) sera disponible début juin, au tarif de 899 €