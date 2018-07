BlackBerry « KEY2 Lite » : un smartphone abordable avec un clavier physique ?

Après le Key2, TCL s’apprêterait à lancer le BlackBerry Key2 Lite, une version moins puissante mais aussi moins chère du smartphone Android au clavier physique.

Même si BlackBerry n’est plus aussi populaire qu’il y a une décennie, on a encore quelques raisons de s’intéresser à cette marque. Et le clavier physique BlackBerry fait partie de ces raisons.

Lorsque l’entreprise canadienne a décidé d’abandonner le marché des smartphones, elle a également signé des contrats de licence avec des sociétés comme TCL, qui peuvent fabriquer et vendre des mobiles de marque « BlackBerry ». En 2017, TCL a ainsi lancé le BlackBerry KeyOne, un smartphone doté du clavier physique BlackBerry, avec une fiche technique assez comparable à celle des appareils haut de gamme. Et cette année, TCL a lancé le Key2, un smartphone similaire mais avec des caractéristiques mises à jour.

Par ailleurs, l’entreprise prévoirait de proposer une BlackBerry « Key2 Lite » avec le célèbre clavier physique mais avec une fiche technique plus modeste, et un prix plus abordable.

Une option moins chère pour le clavier BlackBerry

C’est ce que suggèrent de nouvelles fuites publiées par le blogueur Evan Blass. Le nom de code de l’appareil serait Luna et son nom commercial serait Key2 Lite (mais pas « mini », parce que les dimensions seraient les mêmes). Toujours d’après cette source, l’appareil pourrait sortir fin août ou début septembre, et être présenté à l’IFA de Berlin.

Alleged BlackBerry Luna, a.k.a. the "KEY2 Lite" (Lite and not Mini 'cuz they supposedly have the same form factor). Said/shown to come in red, blue, and copper. pic.twitter.com/fMza9pAAZC — Evan Blass (@evleaks) July 18, 2018

Le BlackBerry Key2 est équipé d’un SoC Snapdragon 660 et de 6Go de mémoire RAM. La version Lite devrait donc avoir des caractéristiques inférieures.

Le prix du Key2 aux USA est de 649 dollars. Notre confrère Android Authority estime que celui du Key2 Lite pourrait bien avoisiner les 400 dollars.

Mais bien entendu, toutes ces informations sont encore à prendre avec les pincettes d’usage. Cependant, les fuites publiées par Evan Blass s’avèrent souvent exactes. Et une option moins chère pour avoir un smartphone Android avec le clavier BlackBerry ne serait pas du tout de refus.

