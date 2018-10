BlendWebMix Lyon, c’est demain et on a 5 entrées gratuites pour vous

Si vous aimez les internets et leurs métiers, vous connaissez forcément la désormais célèbre conférence BlendWebMix, où tous les meilleurs professionnels du Web, du digital et de ses dépendances se rencontrent autour de keynotes, ateliers et autres plénières pour échanger sur leurs connaissances respectives, qui sont généralement grandes.

Un moment fort de partage et de networking, mais également de convivialité assez unique à la mode lyonnaise, où l’on ne se prend pas au sérieux tout en l’étant.

Pour sa déjà sixième édition, le BlendWebMix – qui a récemment ouvert sa boutique – recevra entre autres le France Digitale Tour Lyon, qui proposera aux startups participantes, en plus des rencontres avec les fonds d’investissement, la possibilité d’être choisie par le jury du Blend Startup Contest et peut être pitcher en public sur la grande scène du BlendWebMix.