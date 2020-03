Bloodshot, on regarde ou on zappe le dernier film de Vin Diesel ?

Attention, l’article suivant contient quelques spoiler sur le film Bloodshot avec Vin Diesel. Si vous voulez le voir (Vraiment ? Vous êtes sûrs ?), mieux vaut arrêter tout de suite votre lecture.

Récemment, on apprenait que Steven Spielberg préférait le réalisateur Vin Diesel à l’acteur. Mais, au vu de ses dernières années, on peut aussi se demander. Vin Diesel peut-il être chose que la voix de Groot dans les Gardiens de la Galaxie ou Dominic « Dom » Toretto, son personnage de la saga Fast and Furious. Le bilan de Bloodshot n’est pas forcément convaincant quant à sa capacité à se projeter dans un autre type de rôle.

Bloodshot : Vin Diesel n’est pas un super-héros

Bloodshot, ce n’et pas n’importe qui. Si Valiant Comics ne peut pas rivaliser avec Marvel ou DC Comics, le super-héros possède toutefois une certaine aura. Soldat d’élite d’oté d’une force inouïe, il peut se régénérer très vite, et utiliser des nanites pour accéder aux services informatiques ou encore modifier sa forme. Une promesse plutôt séduisante que Vin Diesel espère pouvoir utiliser pour donner naissance à son propre univers de super-héros.

Mais le résultat est déjà vu et revu. Surtout pour lui. Ce n’est pas un film de super-héros qui nous est proposé, mais un film d’action plutôt banal et dans la droite lignée de Fast and Furious. Le triptyque voitures, famille, explosion est encore au rendez-vous pour un résultat que ne renierait pas Michael Bay.

Surtout, l’histoire, celle d’un personnage qui est contrôlé se révèle finalement plutôt facile à anticiper. Les personnages secondaires, à l’exception de KT jouée par Eiza Gonzalez manquent cruellement de profondeur.

Initialement prévu pour une sortie au cinéma, Bloodshot sort finalement en VOD ce vendredi 27 mars et ce n’est peut-être pas plus mal. Pour ceux que cet article aura rendu curieux, la bande-annonce du film Bloodshot est disponible ci-dessous.