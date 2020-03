Spielberg préfère quand Vin Diesel est réalisateur

Vin Diesel fait beaucoup parler de lui en ce moment. L’acteur qui assure actuellement la promotion du film Bloodshot, n’hésite pas à en rajouter des couches sur la saga Fast and Furious. Il a aussi annoncé une suite au film le dernier chasseur de sorcières. Pour autant, difficile de le considérer vraiment comme un grand acteur. S’il est désormais le chouchou des blockbusters, il a pourtant commencé sa carrière en du côté technique, comme producteur, auteur ou réalisateurs des projets que les autres ne voulaient pas appuyer. C’est d’ailleurs ainsi qu’il a retenu l’attention de Steven Spielberg avec Strays, son premier long-métrage présenté en 1997 à Sundance.

Vin Diesel, meilleur derrière la caméra ?

Plus de 20 ans après, le réalisateur ne l’a pas oublié. Ils ont d’ailleurs collaboré ensemble, notamment avec le film Il faut sauver le soldat Ryan, dans lequel Vin Diesel avait un rôle taillé sur mesure par Steven Spielberg. Récemment, la star de Fast and Furious et le réalisateur se sont revus et Spielberg aurait eu des mots très particuliers à son égard, comme l’a confié Vin Diesel.

Je l’ai vu récemment et il m’a dit : « Quand je t’ai écrit le rôle dans Il faut sauver le soldat Ryan, j’engageais évidemment l’acteur mais je défendais secrètement le réalisateur en toi, et tu n’as pas assez réalisé. C’est un crime pour le cinéma et tu dois retourner sur le siège du réalisateur ». Oui, je n’ai pas assez réalisé.

Il n’a d’ailleurs pas hésité à se comparer avec Ron Favreau, qui a réalisé Iron Man ou encore Le Roi Lion. Si on nous demande ce que l’on préfère, difficile de ne pas être d’accord avec le réalisateur d’Indiana Jones ou Jurassic Park. On aurait presque tendance à considérer que le meilleur rôle de Vin Diesel, c’est celui de Groot dans les Gardiens de la Galaxie. Tout un symbole.