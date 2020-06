BMW : bientôt une M5 électrique… de plus de 1000 ch !

Bientôt une BMW M5 100% électrique ?

Le constructeur allemand BMW fait office de précurseur sur le marché de la voiture électrique, avec son modèle i3 disponible sur le marché depuis 2013. Il s’agit évidemment du tout premier véhicule électrique de la marque allemande, en attendant les futurs modèles iX3 et autres BMW i4 qui arriveront prochainement.

En 2014, BMW avait surpris son monde en dévoilant la très futuriste sportive i8, écoulée à plus de 20 000 exemplaires, dotée d’une motorisation hybride. Une sportive dont la production est aujourd’hui stoppée, mais cela ne sonne pas la fin de la sportivité électrique chez BMW.

En effet, selon nos confrères britanniques de Car Magazine, BMW envisagerait de mettre au point une nouvelle BMW M5… 100% électrique. Une sportive survoltée donc, qui embarquerait une batterie de 135 kWh (400v) pour une autonomie d’environ 700 km. Côté motorisation, ce sont pas moins de trois moteurs électriques qui seraient envisagés ici (un à l’avant et deux à l’arrière), pour une puissance totale de… 1006 ch !

Rappelons que BMW a tout récemment annulé son projet de BMW Vision Next, peut-être pour se focaliser sur cette future génération de M5. Toutefois, la prochaine BMW Série 5 n’est pas attendue avant 2023, ce qui implique que les déclinaisons M (thermiques) devraient arriver pour leur part en 2024. A voir maintenant si BMW lancera cette M5 électrique en même temps que les modèles « standard », mais quoi qu’il en soit, il ne faut pas espérer rouler en BMW M5 électrique avant environ 4 ans.

En attendant, on devrait pouvoir déjà pouvoir profiter de la nouvelle BMW i4, qui devrait donner un aperçu des nouveautés électriques adoptées par le géant allemand. Un modèle électrique qui devrait se présenter sous la forme d’un coupé 4 portes, et inaugurer une nouvelle identité visuelle commune aux futurs modèles électriques du constructeur bavarois, sans oublier une vitesse maximale de plus de 200 km/h, et un 0 a 100 km/h en 4 secondes.