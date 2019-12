BMW fait marche arrière, et annule en partie l’abonnement (payant) CarPlay

BMW et le cas Apple CarPlay

Un peu plus tôt cette année, le constructeur allemand BMW avait choqué plus d’un adorateur de la marque, en annonçant une nouvelle formule pour ce qui est de l’intégration d’Apple CarPlay à bord de ses véhicules. En effet, si le constructeur demandait auparavant au client de régler un surplus de 399€ pour l’option « Préparation pour CarPlay », BMW avait décidé d’opter pour une nouvelle formule, facturée 110€/an, et nettement plus rentable pour le constructeur. Tout cela, juste pour accéder à Apple CarPlay à bord… dans une voiture « de luxe »…

A l’époque, BMW expliquait que cette formule d’abonnement allait « permettre de maintenir le prix de revient initial du véhicule à un bas niveau, car tout le monde n’utilisera pas CarPlay, mais en même temps, pour ceux qui le font, ils ont une structure d’offre flexible une fois l’abonnement initial d’un an terminé ».

Après avoir été (assez justement) pointé du doigt par de nombreux clients, BMW a finalement décidé de revoir sa position vis à vis de l’intégration de l’écosystème Apple. Ainsi, BMW a décidé d’offrir gracieusement CarPlay à tous les détenteurs d’un véhicule doté de la dernière version (7.0) du système embarqué iDrive. Il était temps !

L’option CarPlay bientôt gratuite, mais pas pour tout le monde…

Pas de chance toutefois pour ceux qui ne profitent pas de la dernière version de iDrive, soit certains détenteurs de BMW i3, BMW i8, ou encore de BMW Série 2 et Série 4, et qui vont (encore) devoir mettre la main à la poche pour profiter d’Apple CarPlay à bord. BMW UK a toutefois tenu à confirmer qu’une petite ristourne serait appliquée, avec une option « Préparation pour CarPlay » facturée à 280€ environ.

A noter que ce n’est en aucun cas Apple ici qui pousse BMW à faire payer l’intégration de CarPlay, et la décision repose uniquement sur le constructeur. De nombreux véhicules (parfois nettement moins « premium » que BMW…) proposent ainsi une intégration d’Apple CarPlay ou d’Android Auto de série, et sans le moindre surcoût pour l’acheteur.

A l’heure actuelle, ces changements concernant l’intégration d’Apple CarPlay ne concernent que le marché britannique, mais les autres marchés devraient rapidement être concernés.