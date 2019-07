Apple CarPlay : l’idée de BMW qui ne va pas plaire à tout le monde

Certains constructeurs proposent Apple CarPlay (ou Android Auto, ou les deux) en installation d’origine dans leurs voitures, sans supplément. D’autres, parfois les plus huppés, le facturent en option. C’est le cas de BMW, qui jusqu’à présent proposait l’option Apple CarPlay à 300 euros. Cette offre est pour le moment toujours valable sur le site du constructeur, mais désormais à 399 euros pour 240 mois.

Mais ça c’était avant. BMW vient indique sur son site que la facturation de l’option allait changer de modèle pour passer à une formule par abonnement. La première année sera gratuite, puis l’option Apple CarPlay sera facturée 110 euros par an. Il n’est pas nécessaire d’avoir fait Maths Sup pour comprendre que la nouvelle formule fait considérablement augmenter le prix de l’option puisque utiliser Apple CarPlay pendant 240 mois (soit 20 ans) avec cette formule reviendra non plus à 399, mais à 2 090 euros (19 ans x 110 euros).

Tout le monde n’utilise pas Apple CarPlay, d’où sa facturation en option

Selon BMW, le nouveau modèle d’abonnement « permet de maintenir le prix de revient initial du véhicule à un bas niveau, car tout le monde n’utilisera pas CarPlay, mais en même temps, pour ceux qui le font, ils ont une structure d’offre flexible une fois l’abonnement initial d’un an terminé ».

Le constructeur bavarois va également profiter de ces changements pour enrichir son offre an matière de systèmes d’info-divertissement. BMW fait actuellement partie des constructeurs qui ne proposent que Apple CarPlay dans ses véhicules, mais cela pourrait changer rapidement puisqu’il pourrait prochainement intégrer Google Assistant et Amazon Alexa sur une sélection de modèles. Pour le moment il n’est en revanche toujours pas question d’Android Auto.

Rappelons que BMW a longtemps été le seul constructeur a proposer la connexion et le fonctionnement d’Apple CarPlay en WiFi, donc sans qu’il soit nécessaire de connecter son iPhone en USB. C’est probablement aussi cet avantage qui justifie aux yeux de la marque de facturer l’option à ce tarif.