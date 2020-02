Vente Flash : OnePlus 7 Pro à prix cassé chez Fnac 🔥

Si les concurrents sont connues pour proposer souvent des ventes flash sur leurs produits, ce n’est pas le cas de OnePlus. La marque a choisi un positionnement premium, et ne souhaite donc pas casser ses tarifs à tout prix. Pourtant pendant tout le week-end chez Fnac, le OnePlus 7 Pro est en réduction de 110€, ce qui est un fait très rare. Trois références sont concernés, voici les tarifs proposés par cette offre flash OnePlus chez Fnac :

Quel OnePlus 7 Pro choisir pour cette offre Fnac ?

Alors que la Fnac propose trois modèles du OnePlus 7 Pro en promotion, vous vous demandez certainement quelle est la plus intéressante pour vous. Étant donné les écarts de prix, si vous avez les moyens, le modèle au meilleur rapport qualité-prix est le OnePlus 7 Pro avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage à 649€. Non seulement vous aurez un smartphone ultra rapide, mais aussi du stockage.

Passer à la version 12 Go n’est pas vraiment indispensable, tant les benchmarks ont montré que les 4 Go de différences n’en faisaient, au final, pas une grande. Le modèle avec 6 Go de RAM est aussi excellent, le OnePlus 7 Pro étant l’un des smartphones les plus puissants sortis depuis un an. La aussi le rapport qualité-prix est là.

Avant d’entrer dans les caractéristiques techniques du OnePlus 7 Pro, un de ses points forts est sa surcouche : OxygenOS. Cette dernière propose une des toutes meilleures expériences sur Android, et vous avez accès à un smartphone résolument premium.

OnePlus 7 Pro : roi de 2019, toujours au top en 2020

Le OnePlus 7 Pro est l’un des smartphones marquants de l’année 2019. Comme toujours avec la marque, les caractéristiques techniques sont au rendez-vous, et il a été le premier de la marque à mettre un accent fort sur le design. Son atout principal est son superbe écran de 6,67″, qui propose un taux de rafraîchissement 90 Hz et surtout quasiment aucun contour grâce à sa caméra selfie rétractable.

Il embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 855, de 6 Go à 12 Go de RAM et de 128 Go à 256 Go de stockage. Pour tout savoir du OnePlus 7 Pro, vous pouvez consulter notre test complet. Le OnePlus 7 Pro était tellement bon que son successeur le OnePlus 7T Pro, n’a pas vraiment d’intérêt supplémentaire.

Comme nous le disions plus haut, les bons plans OnePlus sont extrêmement rares, et surtout vendus en direct par un marchand comme Fnac. Pour trouver ce genre de prix, ce sont souvent des modèles d’imports qui sont proposés sur des marketplaces. Pour ce bon plan OnePlus 7 Pro, c’est un modèle français, et vous bénéficiez donc de toutes les garanties en vigueur.

Point fort de la Fnac, vous pouvez retirer votre commande en magasin, pour en profiter rapidement.

