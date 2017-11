Cyber Monday : 175€ remboursés sur l’iPhone X 🔥

Le tant attendu iPhone X est en promotion aujourd’hui sur Priceminister, qui propose une offre qui le place sous la barre des 1000€…

L’offre d’aujourd’hui chez Priceminister est simple : l’iPhone X est proposé à 1159€ avec 175€ offerts en bons d’achat pour les membres du PriceClub. Pour passer du tarif affiché de 1169€ à 1159€, il suffit d’entrer le code CYBER10 juste avant le paiement, pour les 175€ en bons d’achat, c’est automatique. La promo est intéressante si vous voulez acheter des accessoires, comme ceux qui permettent la recharge rapide par exemple, ou un chargeur sans-fil.

L’adhésion au PriceClub est gratuite et sans engagement donc l’offre est facilement accessible. Point important, l’iPhone X vient du Royaume-Uni et il bénéficie d’une garantie de 24 mois, ce qui est une sécurité pour un produit d’un tel prix. La livraison est gratuite et l’iPhone X mettra de 7 à 10 jours pour arriver chez vous.

Alors, allez-vous craquer ?

Profiter de l’offre