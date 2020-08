Bon plan : 25 Go de stockage en ligne gratuit via pCloud

En 2020, le besoin en stockage en ligne se fait de plus en plus ressentir. Bien que les espaces de stockage de nos smartphones et ordinateurs ne cessent d’augmenter, ces derniers n’augmentent pas aussi vite que la taille des fichiers que nous souhaitons conserver (photos, vidéos, documents).

Heureusement, d’excellents services de stockage cloud existent aujourd’hui, et pCloud est l’un des meilleurs tant pour sa simplicité d’utilisation que pour sa vitesse de transfert ou sa sécurité. On vous explique ici comment faire pour profiter de 25 Go de stockage en ligne gratuit à vie chez pCloud. A titre de comparaison, Dropbox vous en offrira que 2 Go.

1. Souscrivez gratuitement à pCloud (10 Go gratuits)

La première étape afin d’avoir du stockage en ligne gratuit chez pCloud consiste tout simplement à se créer un compte. Cela prend 30 secondes puisque vous n’aurez qu’à renseigner une adresse e-mail et vous créer un mot de passe. Vous pouvez faire cela directement ici et, une fois votre compte créé, vous aurez automatiquement 10 Go de stockage en ligne gratuit.

Obtenir 10 Go gratuits chez pCloud

Il n’y a aucune limite de temps pendant laquelle vous pourrez utiliser cet espace de stockage. Évidemment, une fois plein, vous devrez songer à augmenter votre espace, soit en suivant les astuces ci-dessous, soit en souscrivant à l’une des offres payantes pCloud.

2. Validez 5 tâches très simples (5 Go en plus)

Vous avez pour l’instant 10 Go de stockage cloud gratuit, c’est pas mal mais cela ne suffit clairement pas pour le long terme. Heureusement, en faisait 5 tâches extrêmement simples vous allez pouvoir augmenter votre espace de stockage de 5 Go.

Ces tâches sont les suivantes – chacune vous rapporte 1 Go en plus :

Valider votre email

Télécharger l’application

Installer l’application

Uploader un fichier sur le cloud

Activer la synchronisation automatique

Une fois ces choses faites, vous aurez alors 15 Go de stockage gratuit chez pCloud. Vous pourrez ainsi apprécier la qualité de son service, et, notamment, la vitesse de transfert, que ce soit en téléchargement ou en upload.

3. Parrainez des amis (10 Go en plus)

Enfin, afin d’atteindre les 25 Go gratuits que nous vous avons annoncés, vous devrez parrainer des amis. Vous avez la possibilité de parrainer un maximum de 10 personnes, et chaque personne parrainée vous rapportera encore 1 Go de stockage en ligne supplémentaire.

Vous trouverez votre lien de parrainage directement dans votre espace client.

Au total, vous voilà alors avec 25 Go. Nous reconnaissons que les 10 Go du parrainage peuvent être assez complexes à obtenir, mais les 15 premiers Go sont extrêmement simples. À la vue de la qualité du service offert par pCloud, on se dit que ça vaut vraiment le coup d’en profiter.

pCloud, une offre 2 000 Go à vie à -65%

Ces 25 Go gratuits sont parfaits pour découvrir pCloud et l’apprécier. Cependant, sur le long terme, cela ne sera pas suffisant, surtout avec des photos toujours plus volumineuses sur nos smartphones (10 Mo ++). Sans grande surprise, pCloud propose donc également des offres payantes et c’est d’ailleurs là où il se démarque grandement de ses concurrents.

En effet, il est le seul à proposer une offre à vie (99 ans) et elle est on ne peut plus intéressante.

En l’occurence, les offres à vie pCloud portent sur des espaces de stockage de 500 Go et 2 000 Go (2 To). Grâce aux réductions de 65% du moment, les prix sont alors de :

Ces deux abonnements sont accompagnés d’une garantie de remboursement de 10 jours, mais vous n’en aurez certainement pas l’utilité si vous avez testé pCloud gratuitement avant de vous engager sur l’une de ses offres payantes.

Souscrire à pCloud

On espère que ce petit tutoriel pour avoir les 25 Go de stockage gratuit chez pCloud vous a plu et que vous apprécierez son service autant que nous. Vous pouvez d’ailleurs trouver notre test complet de pCloud ici pour en savoir plus sur le fournisseur.