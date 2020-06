Bon plan : 3 VPN avec des offres hallucinantes ce week-end 🔥

CyberGhost VPN, Surfshark VPN, NordVPN, ces noms ne vous disent rien ? Il s’agit pourtant de 3 des meilleurs VPN du moment. Si vous ne les avez pas encore testĂ©s, vous allez pouvoir bĂ©nĂ©ficier de leurs très belles promotions ce week-end afin de les dĂ©couvrir et profiter de leur sĂ©curitĂ© et de tous leurs avantages.

En plus de chiffrer vos donnĂ©es (et ainsi de protĂ©ger votre navigation sur le web), ces 3 VPN vous permettront de dĂ©bloquer tous les sites bloquĂ©s, de naviguer de manière anonyme et aussi d’accĂ©der Ă des contenus (Netflix, Hulu, Amazon Prime US…) qui ne sont pas disponibles dans votre pays.

Surfshark VPN : 1,79€ par mois

Le premier VPN dont la promotion spĂ©ciale vaut le coup ce week-end est Surfshark. Sa simplicitĂ© d’utilisation et d’installation sur Mac, Windows, iPhone, iPad et autres appareils Android le rend vraiment très accessible Ă tous.

En quelques clics (et quelques minutes) Ă peine, vous l’aurez installĂ© sur vos appareils et pourrez commencer Ă l’utiliser en vous connectant Ă l’un de ses 1700 serveurs dans 63 pays. Chacun de ces serveurs vous livrera une nouvelle adresse IP pour contourner les gĂ©o-restrictions. Par exemple, si vous voulez regarder Netflix Canada grâce Ă votre abonnement Ă la plateforme de streaming en France, ce sera possible avec Surfshark.

Avec cette remise de 82% sur sa formule 2 ans, Surfshark est tout simplement le moins cher sur le crĂ©neau du VPN premium. Ă€ seulement 1,79€ par mois, il n’y a aucune raison de ne pas se laisser tenter par ce fournisseur de VPN remarquable, aussi efficace que bon marchĂ©.

Si vous hĂ©sitez, sachez que Surfshark propose quoi qu’il arrive 30 jours satisfait ou remboursĂ© sans condition. Rien de mieux pour rassurer les personnes qui hĂ©siteraient encore Ă passer Ă l’acte. Cerise sur le gâteau, un seul abonnement Ă ce VPN Surfshark vous permet de sĂ©curiser un nombre illimitĂ© d’appareils. Si vous avez plusieurs ordinateurs, smartphones, tablettes, c’est une formule Ă privilĂ©gier.

Surfshark en quelques chiffres :Â

1700 serveurs

63 pays couverts

Un nombre illimité de connexions simultanées

15 bibliothèques Netflix débloquées

Un support client 24/7/365

30 jours satisfait ou remboursé

seulement 1,79€ / mois

CyberGhost VPN : 2,64€ par mois

Une autre forte promotion affichĂ©e ce week-end se trouve chez CyberGhost. Ce VPN de renom casse les prix de son abonnement 3 ans Ă 2,64€ par mois au lieu de 12,99€ sur l’abonnement mensuel normal.

CyberGhost VPN dispose aujourd’hui du plus large rĂ©seau de serveurs dans le monde avec pas moins de 6400 options qui s’offrent Ă vous. Ce très large rĂ©seau le rend particulièrement excellent pour les personnes Ă la recherche d’un VPN pour regarder du streaming vidĂ©o. En effet, CyberGhost dĂ©bloque aussi bien Netflix que les chaĂ®nes TV françaises (depuis l’Ă©tranger) ou encore Prime Video et Hulu.

On ajoutera Ă©galement que CyberGhost est excellent pour assurer votre sĂ©curitĂ© sur internet en proposant diffĂ©rents protocoles de chiffrements qui rendront vos donnĂ©es illisibles Ă toute personne mal intentionnĂ©e. Pas d’inquiĂ©tude, aucune connaissance technique n’est nĂ©cessaire pour maĂ®triser le logiciel, tout cela se fait en un click sans mĂŞme que vous ne vous vous en rendiez compte. Vous pourrez mĂŞme profiter de son extension VPN pour Chrome (ou Mozilla Firefox) afin de tout contrĂ´ler directement depuis votre navigateur

Pour profiter de cette offre CyberGhost, vous devrez tout de mĂŞme vous engager sur une pĂ©riode de 3 ans, et donc payer en une seule fois 95€. Cela reste une excellente offre parmi les VPN premium, mais le coĂ»t total de l’abonnement est tout de mĂŞme 2x supĂ©rieur Ă celui de Surfshark.

CyberGhost en quelques chiffres :Â

6400 serveurs

90 pays couverts

45 jours satisfait ou remboursé

7 connexions simultanées

Support client 24/7/365

Plus de 30 millions de clients

Seulement 2,64€ / mois

NordVPN : 3,11€ par mois

Enfin, la troisième et dernière belle promo du week-end est celle prĂ©sentĂ©e par NordVPN. Ce VPN se trouve normalement parmi les VPN « chers » et premium du marchĂ©. En effet, son offre la moins chère est normalement Ă 3,11€ / mois sur l’abonnement 3 ans. Il faut ainsi payer 112€ pour s’engager en une fois – ce qui n’est pas donnĂ© Ă tout le monde.

Exceptionnellement, NordVPN affiche le tarif mensuel de son abonnement 2 ans au mĂŞme prix que celui de l’abonnement 3 ans. Hein ? Qu’est-ce que ce charabia ? Comme toujours, plus on s’engage sur du long terme, plus le prix mensuel baisse. En temps normal, le tarif de l’abonnement 2 ans est de 106€, soit 4,44€ / mois. Le prix de l’abonnement 3 ans est de 112€, soit 3,11€ / mois.

La bonne affaire ici est que vous garderez le prix mensuel de la formule Ă 3 ans (3,11€ / mois) mais sur un engagement de 2 ans seulement. Cela revient donc Ă 74,55€ Ă payer en une fois. Cela demeure certes plus cher que Surfshark, mais c’est une super promotion quand on connait la qualitĂ© de NordVPN. Ce dernier a rĂ©cemment sorti un nouveau protocole de chiffrement maison qui Ă©crase bon nombre de ses rivaux sur la vitesse (point crucial dans le choix d’un VPN).

NordVPN a donc vraiment de quoi sĂ©duire avec cette promo ponctuelle de -70% sur sa formule 2 ans. Pour la saisir avec le code promo NordVPN, c’est ici :

NordVPN en quelques chiffres :Â

5000 serveurs

60 pays couverts

6 connexions simultanées

30 jours satisfait ou remboursé

Support client 24/7/365

Plus de 12 millions de clients

Seulement 3,11€ / mois