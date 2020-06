Bon plan : 3 VPN de luxe qui cassent leur prix (1,79€) 🔥

En 2020, les VPN ont la cote auprès des internautes. Il faut dire que ces logiciels sont très pratiques pour protĂ©ger son anonymat en ligne, ses donnĂ©es et pour accĂ©der Ă des contenus bloquĂ©s. Les VPN amĂ©liorent très nettement la sĂ©curitĂ© et l’expĂ©rience de navigation, peu importe oĂą l’on se trouve – Ă son domicile, sur son lieu de travail, dans des espaces publiques et mĂŞme Ă l’Ă©tranger.

Voir l’offre CyberGhost

Pour bien finir la semaine, nous avons déniché pour vous les trois meilleures offres VPN qui rassemblent des niveaux de protection irréprochables et des formules très attractives toutes garanties. Voici le récapitulatif des trois promotions présentées ci-dessous sur cette page :

CyberGhost passe à 2,64€ / mois pendant 3 ans + 2 mois offerts

passe à 2,64€ / mois pendant 3 ans + 2 mois offerts Surfshark  passe à 1,79€ / mois pendant 2 ans

 passe à 1,79€ / mois pendant 2 ans NordVPN passe à 3,11€ / mois pendant 2 ans

Le VPN CyberGhost à 2,64€ / mois + 2 mois

Le VPN CyberGhost est un des plus performants et premium Ă l’heure actuelle. Son application disponible sur les principaux systèmes d’exploitation convient Ă tous les profils car elle est très simple Ă prendre en main et son interface est traduite en français.

En quelques clics, ce VPN rĂ©sout les problèmes de sĂ©curitĂ© et confidentialitĂ© en ligne avec son chiffrement puissant AES de 256 bits. C’est un moyen efficace pour protĂ©ger vos donnĂ©es personnelles, vos requĂŞtes sur Google et tout votre trafic de manière gĂ©nĂ©rale.

L’application CyberGhost permet donc de naviguer en ligne de façon beaucoup plus sereine, mais surtout en toute libertĂ©. Ce VPN est Ă mĂŞme de contourner les blocages rencontrĂ©s sur le net, qu’ils soient liĂ©s Ă votre rĂ©gion gĂ©ographique ou au filtrage numĂ©rique. Pour ce faire, CyberGhost s’appuie sur un immense rĂ©seau rassemblant plus de 6400 serveurs dans 89 pays. Cette infrastructure est mise Ă disposition de tous les utilisateurs pour que chacun puisse simuler l’emplacement de son choix.

Grâce Ă ses serveurs dĂ©diĂ©s au streaming sans limite de bande passante, l’utilisation est encore plus intuitive. En choisissant le serveur Netflix US, c’est la librairie amĂ©ricaine qui vous ouvrira ses portes. De mĂŞme, pour ne pas ĂŞtre coupĂ© de vos programmes locaux lorsque vous ĂŞtes Ă l’Ă©tranger, il suffit de vous connecter aux sites de chaines TV françaises.

CyberGhost VPN possède aussi des serveurs optimisés pour le téléchargement. Les internautes qui téléchargent des torrents en P2P se tournent vers ces derniers car ils offrent une connexion anonyme et un excellent débit.

Du cĂ´tĂ© prix, CyberGhost fait fort avec une remise de 80% sur sa formule 3 ans et un prix qui passe donc Ă 95€ au lieu de 467€, ce qui fait environ 2,64€ / mois. Suite Ă votre souscription, 2 mois d’utilisation supplĂ©mentaires vous sont offerts gratuitement. Vous bĂ©nĂ©ficierez donc de CyberGhost VPN pendant 38 mois au total. Notez Ă©galement que 7 connexions en parallèle sont comprises dans ce forfait.

Son offre Ă©tant garantie 45 jours, vous aurez tout le loisir d’essayer l’application de A Ă Z sur plusieurs appareils avant de vous engager sur une telle pĂ©riode.

Saisir l’offre CyberGhost

Le VPN Surfshark, 24 mois à 1,79€ par mois

Surfshark est plus jeune et moins expĂ©rimentĂ© que son concurrent, mais son offre n’en est pas moins intĂ©ressante.

Dès son activation, le VPN Surfshark offre une connexion sécurisée à tous ses utilisateurs via un cryptage de pointe. Grâce à ce dernier, votre appareil est réellement protégé, même sur les bornes Wi-Fi publiques pourtant peu sécurisées. Pour compléter tout ce dispositif, il masque votre adresse IP réelle et vous en fournit une nouvelle de façon à préserver votre anonymat et modifier votre localisation. Vous aurez le choix parmi une liste de 63 pays.

Si vous le dĂ©sirez, vous pourrez avoir accès Ă des contenus auxquels vous n’auriez mĂŞme pas pensĂ©, dont des services de streaming uniquement accessibles aux États-Unis comme Hulu ou la bibliothèque Netflix US. Si vous avez l’opportunitĂ© de voyager, Surfshark est Ă©galement idĂ©al car il permet de garder l’accès Ă vos chaĂ®nes TV et vos Ă©missions favorites.

L’offre exceptionnelle du VPN Surfshark est valable sur son forfait 24 mois qui vous coĂ»tera environ 42€ au lieu des 237€ sans la rĂ©duction. Après avoir rĂ©glĂ© votre achat par carte bancaire, PayPal ou crypto-monnaies, vous ĂŞtes Ă©ligible Ă une garantie de remboursement pendant 30 jours, si bien qu’il n’y a aucun risque Ă souscrire.

Notez Ă©galement que l’application du VPN Surfshark est traduite en français. Elle dispose aussi d’une compatibilitĂ© multi-supports (ordinateurs, tablettes, tĂ©lĂ©phones, consoles de jeux) et de connexions simultanĂ©es sans aucune limite de nombre, ce qui se rĂ©vèlent ĂŞtre très pratiques au quotidien.

Voir l’offre Surfshark

NordVPN, 2 ans à 3,11€ / mois

Terminons notre tour des meilleures offres de la semaine avec NordVPN. Ce fournisseur est connu pour garantir des niveaux de sécurité élevés et une accessibilité à toute épreuve.

Ă€ l’inverse de ses deux concurrents, l’application NordVPN n’est pas encore traduite mais son interface visuelle est très intuitive. En optant pour NordVPN, vous aurez accès Ă environ 5000 serveurs localisĂ©s dans 59 pays, soit un peu moins que CyberGhost VPN et Surfshark. Toutefois, les principales rĂ©gions sont couvertes.

Si vous avez envie de regarder la tĂ©lĂ©vision suisse ou anglaise depuis la France, c’est possible. De mĂŞme NordVPN vous permet de regarder les chaĂ®nes françaises partout dans le monde et d’accĂ©der Ă de nombreuses plateformes de streaming (comme Hulu, Netflix, Amazon Prime Video, etc).

Si vous ressentez le besoin d’une protection plus poussĂ©e, l’application NordVPN dispose de fonctionnalitĂ©s très intĂ©ressantes comme le Double VPN pour chiffrer deux fois vos donnĂ©es ou le Kill Switch qui protège votre identitĂ© en cas de dĂ©connexion imprĂ©vue du VPN.

Pour profiter de l’offre NordVPN, il faudra vous tourner vers sa formule 2 ans accessible dès 74,55€, ce qui revient Ă 3,11€ / mois pendant 2 ans. L’application NordVPN Ă©tant utilisable sur six appareils en mĂŞme temps, vous ne serez pas le seul Ă pouvoir bĂ©nĂ©ficier des avantages offerts par ce VPN.

Saisir l’offre NordVPN