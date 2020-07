Bon plan : 6 bonnes raisons de succomber au VPN CyberGhost (-80%)

Si vous voulez naviguer en ligne plus librement et en préservant votre confidentialité, le VPN CyberGhost est fait pour vous. Ce logiciel de Virtual Private Network (VPN) vous permet de vous connecter à internet de façon sécurisée et d’accéder à tous les sites web géo-bloqués comme les services de streaming en ligne par exemple.

Avec plus de 36 millions d’utilisateurs à travers le monde, CyberGhost se place comme le leader de la confidentialité et de la protection en ligne. Il faut dire que le fournisseur propose une application très complète disponible sur ordinateur, smartphone, tablette et Smart TV.

Si vous voulez tester ce VPN à prix cassé, c’est le moment idéal puisque la promotion de CyberGhost vous permet d’économiser 124€ par an.

Pour en savoir plus sur cette offre et télécharger l’application CyberGhost, c’est par ici :

Découvrir CyberGhost VPN

6 raisons d’utiliser le VPN CyberGhost

En 2020, le VPN CyberGhost est devenu un indispensable pour des millions d’internautes. Voici les six raisons pour lesquelles vous devriez vous aussi installer ce VPN sur vos appareils connectés.

1. Protéger toutes vos données

Le VPN CyberGhost est reconnu pour proposer des niveaux de sécurité élevés à tous ses utilisateurs. Comment ? En chiffrant vos données de bout en bout avec l’algorithme AES de 256 bits, un des plus robustes à l’heure actuelle.

En établissant une connexion sécurisée avec votre appareil, vos données sont alors illisibles – sites consultés, informations bancaires, mots de passe, fichiers téléchargés, etc. tout est sécurisé. C’est un véritable bouclier contre les menaces provenant des hackers, mais aussi de la surveillance des annonceurs et de votre Fournisseur d’Accès à Internet.

2. Préserver votre anonymat en ligne

Le VPN CyberGhost est la meilleure solution pour protéger votre identité en ligne et empêcher le tracking. Dès son activation, CyberGhost masque votre adresse IP ainsi que votre localisation. L’adresse IP visible sur le net est alors celle du serveur VPN CyberGhost auquel vous êtes connecté et il en possède des milliers, de quoi vous fondre dans la masse.

Grâce à cet anonymat poussé et la connexion chiffrée, vous êtes intraçable. Impossible pour quiconque de remonter jusqu’à vous. Certains internautes ont d’ailleurs fait le choix d’utiliser CyberGhost VPN afin de télécharger en P2P sans risque.

3. Bénéficier du plus grand réseau

Du côté de son infrastructure, CyberGhost fait très fort : il détient plus de 6300 serveurs privés dans 89 pays, un nombre record.

Depuis son interface très intuitive, vous aurez accès à une liste de pays dans lesquels plusieurs serveurs sont disponibles en un simple clic. En France, par exemple, CyberGhost possède 490 serveurs et plus de 1000 aux États-Unis.

4. Débloquer tous les contenus et les plateformes de streaming

Peu importe où vous vous trouvez, le VPN CyberGhost peut débloquer les sites bloqués. C’est souvent le cas des services de streaming qui restreignent leur contenu selon la position géographique des utilisateurs. Comme CyberGhost modifie votre IP et votre localisation, vous pouvez en changer autant que vous voulez et vous ne serez plus sujets à cette contrainte.

Le fonctionnement est assez simple. Pour accéder à la télévision française et aux chaînes sportives depuis l’étranger, il vous suffit de vous connecter à un serveur situé en France. Pour visionner des programmes anglais ou américains en dehors de ces territoires, vous devrez sélectionner le serveur adapté – situé aux USA ou UK.

Découvrir CyberGhost VPN

Grâce aux serveurs CyberGhost répartis aux quatre coins de la Terre, c’est aussi tous les catalogues de Netflix qui vous ouvriront leurs portes, sans oublier d’autres plateformes désormais accessibles comme Hulu.

5. Profiter d’une offre spéciale à prix cassé (-80% de réduction)

L’autre raison pour laquelle vous devriez souscrire à CyberGhost concerne son prix. Actuellement, le VPN réalise une remise sans précédent de -80% sur son tarif initial.

Le prix de l’abonnement passe de 12,99€ à seulement 2,64€ / mois pour un engagement trois ans. À ce forfait s’ajoutent 2 mois d’abonnement gratuits et une garantie de remboursement de 45 jours valable sans condition.

Notez que l’abonnement devra être payé en une fois, ce qui fait un montant total de 95€ contre plus de 250€ pour les offres concurrentes de même standing.

6. Utiliser le VPN sur tous vos appareils, en simultané

En souscrivant au VPN CyberGhost, vous bénéficierez de sept connexions simultanées. Autrement dit, vous pourrez connecter jusqu’à 7 appareils en même temps grâce à un seul compte.

Vous aurez donc la possibilité de protéger vos appareils et même d’équiper ceux de vos proches afin qu’ils puissent aussi profiter des avantages du VPN. Et avec une compatibilité multi-plateformes (Windows, macOS, Linux, iOS et Android), CyberGhost s’adapte à tous.