Bon plan : 8x moins chers que les AirPods Pro, ces écouteurs sont excellents

Il y a un peu moins d’un an, Apple officialisait les AirPods Pro, sa nouvelle génération d’écouteurs sans fil intra-auriculaires. Équipés d’embouts en silicone, ils se focalisent sur l’immersion audio à l’aide d’un système de réduction de bruit et de l’amélioration globale de la qualité de son.

S’ils sont pleins de qualités, les AirPods Pro coûtent quand même 279 euros, un tarif qui fait de ces écouteurs un produit premium. Il existe quelques alternatives dont la qualité n’est plus à prouver, à l’exemple de ces écouteurs sans fil AUKEY en promo sur Amazon à 29,99 euros au lieu de 69,99 euros (grâce à un coupon à activer sur le site). C’est simplement un prix imbattable pour un tel produit.

Pour découvrir ce deal éclair, c’est ici :

Voir l’offre sur Amazon

Si vous recherchez des écouteurs sans fil de qualité, le modèle de la marque AUKEY a tout pour vous convenir. C’est une excellente alternative aux AirPods Pro, sachant qu’elle a le mérite d’être beaucoup plus accessible en termes de prix, sans pour autant tirer un trait sur la qualité du son. Attention, ces écouteurs ne sont toutefois pas équipés d’un système de réduction de bruit, mais cela n’empêche pas d’être un très bon produit.

Le rapport qualité prix de ces écouteurs sans fil est très convaincant, au même titre que le confort et les caractéristiques de ces appareils. Le son est également au niveau des attentes des utilisateurs. Au final, c’est un très bon produit qui ne nécessite pas de casser son PEL.

Les écouteurs AUKEY, une excellente alternative

Grâce à cette offre flash dévoilée par Amazon, les écouteurs AUKEY chute à un tarif qui les rend 8x moins chers que les AirPods Pro d’Apple. Ils sont ainsi à 29 euros contre 279 euros pour le modèle de la marque à la pomme. AUKEY a l’avantage de proposer des produits de qualité dont la renommée n’est plus à prouver auprès de spécialistes de la tech et du grand public. S’ils sont moins réputés, ils savent répondre présents —comme en attestent les 74% des utilisateurs ayant attribué la meilleure note au produit sur Amazon.

Du côté des fonctionnalités, les écouteurs AUKEY offrent une autonomie de 4 heures, un chiffre qui passe à 16 heures grâce au boîtier de charge. Le dispositif est le même que sur les AirPods Pro du géant Apple : les écouteurs sans fil se rechargent alors qu’ils sont rangés dans leur étui. Ils profitent aussi d’une certification IPX5 qui leur assure leur étanchéité.

Comme tous leurs rivaux, ils se présentent comme un système sans fil basé sur le Bluetooth. On retrouve ainsi la majorité des options proposées par les poids lourds du marché, que ce soit les AirPods Pro, les les WF-1000XM3 ou les Galaxy Buds. C’est grâce à tous ces avantages qu’ils affichent un rapport qualité prix aussi attractif en ce moment.

Les écouteurs AUKEY embarquent des embouts un silicone, un design un peu particulier, mais qui trouve largement son public sur le marché. Celui-ci est similaire aux AirPods Pro et aux Samsung Galaxy Buds. Il faut toutefois rappeler que ces modèles haut de gamme se dotent de la réduction de bruit active, ce qui n’est pas le cas de ces écouteurs Bluetooth AUKEY.

Une parfaite idéale aux AirPods Pro

Choisir les écouteurs AUKEY chez Amazon dans le cadre de cette vente flash vous permet de profiter de quelques avantages non négligeables. On note évidemment le prix barré grâce à une réduction supérieure à 50%. En plus de passer commande en toute simplicité sur le site marchand, vous avez la possibilité de recevoir votre produit dans les 24 heures suivant l’achat.

En plus de ce tarif qui baisse très largement sur Amazon, les écouteurs AUKEY ont droit à toutes les garanties constructeur. La marque passe directement par le site marchand pour vendre ses produits au public. De plus, vous avez la possibilité de tester les écouteurs sur 45 jours et de les renvoyer avant ce délai s’ils ne vous conviennent pas. Dans ce cas, le marchand américain vous rembourse en intégralité dans les jours qui suivent le retour.

En somme, vous profitez de multiples avantages si vous vous tournez vers les écouteurs AUKEY. Ces derniers ont déjà eu droit à quelques promotions, mais il est rare de les trouver à un tel tarif. Il est également rare de pouvoir trouver des écouteurs sans fil à un tel prix chez Amazon, c’est donc le temps de se faire plaisir en faisant des économies de choix. Si votre budget est un peu plus conséquent, sachez que les AirPods Pro d’Apple sont actuellement à 210 euros au lieu de 279 euros sur Amazon. Apple ne faisant pas de remise lui-même, vous ne trouverez pas de meilleur tarif ailleurs. Les 2 offres demandent logiquement d’être suffisamment rapide.

Pour découvrir l’offre flash en détail, c’est par ici :

Voir l’offre sur Amazon