Bon Plan : prix des AirPods Pro et AirPods 2 en chute libre chez Amazon

Vous vous questionniez sur l’achat de AirPods, c’est le bon moment pour enfin craquer. Ce weekend, grâce à une double promotion sur Amazon, vous pouvez économiser sur les AirPods Pro, et les AirPods deuxième génération avec la charge filaire.

Si vous voulez économiser encore plus, Rakuten propose les AirPods Pro à 214€ seulement, chez un revendeur italien. Ce sont exactement les mêmes modèles que ceux vendus chez Amazon, et bénéficient de la garantie européenne Apple.

Pour rappel, les AirPods Pro sont les derniers modèles d’écouteurs sans fil présentés par Apple. Le produit inclut donc les dernières améliorations majeures proposées par la firme de Cupertino, dont un combo réduction de bruit active et passive. Mais avec la réduction proposée par Amazon, il est possible d’avoir les AirPods Pro à un prix réduit, comme les AirPods 2 avec boitier de charge filaire.

Les différences, en termes de fonctionnalités, sont énormes. En effet, les AirPods Pro bénéficient d’une technologie de réduction de bruit qui vous permettra d’écouter de la musique ou de faire des appels, peu importe les conditions. L’occasion est à saisir rapidement, puisque les stocks sont généralement limités pour ce type d’offre.

AirPods Pro : ils seront encore meilleurs avec iOS 14

Contrairement aux écouteurs sans fil classiques, les AirPods Pro en réduction chez Amazon et Rakuten utilisent une technologie antibruit. Comment ça marche ? Ceux-ci sont équipés de deux micros. Le premier est tourné vers l’extérieur et permet au produit d’analyser les bruits de l’environnement de l’utilisateur. Pour réduire ces bruits, les AirPods Pro créent un signal sonore opposé. Quant au deuxième micro, il est orienté vers l’intérieur, donc les sons autour de l’oreille, et son rôle est d’éliminer les bruits qui persistent. L’adaptation du signal sonore se fait à une fréquence de 200 fois par secondes. Les AirPods Pro utilisent également un système d’égalisation adaptative, qui adapte les fréquences basses et moyennes à la forme du conduit auditif.

En matière d’autonomie, les AirPods Pro en vente flash chez Amazon et Rakuten permettent 5 heures d’écoute, ou 4,5 heures lorsque la réduction de bruit est active. Mais ce qui rend vraiment ce produit intéressant, c’est son boitier de rangement. En effet, celui-ci permet aux AirPods Pro d’avoir des charges supplémentaires. Et lorsqu’on tient compte de cela, il est possible d’avoir une autonomie de 24 heures d’écoute de musique, ou 18 heures d’appels.

On notera aussi que grâce à la puce H1, les AirPods Pro aident l’utilisateur à interagir avec Siri. Pour cela, il suffit de dire le mot magique, « Dis Siri », puis de faire une demande.

Et bientôt, grâce à la mise à jour iOS 14, les AirPods Pro seront améliorés : l’arrivée du son 3D Dolby Atmos, qui sera particulièrement intéressant lorsqu’on regarde des films ou des séries en utilisant ces écouteurs. Ces AirPods Pro en réduction chez Amazon sont considérés comme beaucoup comme le meilleur choix sur le segment des écouteurs sans-fil.

Les AirPods 2 aussi à prix cassé chez Amazon

Étant donné qu’Apple ne fait généralement pas de réductions, il faut rapidement profiter de cette offre proposée sur le site d’Amazon. Mais en plus de la réduction, sachez aussi qu’une fois que vous avez acheté ce produit, vous aurez la possibilité de changer d’avis pendant 30 jours, si ces AirPods Pro ou AirPods 2 ne vous plaisent pas. C’est un vrai avantage chez Amazon, qui propose tout de même deux semaines de plus de période rétractation que ses concurrents.

