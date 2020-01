Bon plan : Apple Watch Series 5 en promo avec un coupon 🔥

Les Apple Watch Series 5 (et la version 2018, les Series 4) sont en vente flash grâce à un coupon de Cdiscount. Sur toute la gamme, quel que soit le modèle, vous pouvez obtenir une réduction immédiate de 10%. Sur la plupart des modèles, cela vous permet d’économiser facilement entre 50 et 100€, ce qui n’est pas négligeable. Cette offre est d’autant plus attractive que les montres connectées ont été dévoilées il y quelques mois seulement.

Le coupon à utiliser pour les Apple Watch est : APPLE.

Un coupon cumulable sur les Apple Watch

Par défaut, Cdiscount offre déjà quelques réductions sur les Apple Watch Series 4 et 5. Le coupon plus haut vous permet de rajouter 10% de remise supplémentaire sur tous ces modèles. Au final, la remise totale peut donc facilement atteindre jusqu’à 20/25% par rapport au prix officiel affiché chez Apple. Pour rappel, le géant américain ne fait jamais de promotions, vous ne verrez jamais une telle stratégie sur son site internet.

En prenant une Apple Watch chez Cdiscount, vous avez non seulement un prix qui est inférieur à celui proposé par Apple – mais vous avez en parallèle les mêmes garanties. Cette garantie s’étale sur les 2 premières années – et vous pouvez à tout moment consulter le Genius Bar dans les Apple Store si vous avez une question sur votre produit. Au final, vous avez donc le même produit, mais à un prix plus faible.

Entre l’Apple Watch Series 4 et la version 2019, la Series 5, la différence est minime. On peut toutefois rappeler que la nouvelle version voit son écran être allumé constamment – sans pour autant consommer davantage. Apple a imaginé un système de rafraichissement moins rapide lorsque la montre connectée est en veille. C’est la principale différence entre les deux modèles. Si la réduction est plus élevée sur le modèle d’Apple Watch Series 4 que vous avez vu en soldes, nous ne pouvons que vous inviter à la prendre.

Cdiscount baisse les prix sur la gamme Apple

Le coupon APPLE ne concerne pas que les Apple Watch. En effet, Cdiscount a décidé de brader toute la gamme de produits du fabricant. Cela concerne aussi bien les modèles plus anciens de smartphones, tablettes et ordinateurs que les modèles les plus récents. Vous pouvez donc faire de très belles économies – jusqu’à la rupture de stock du code promo – sur toute la gamme Apple.

Clairement, ni Amazon, ni aucun autre marchand, n’est capable de faire ce que fait Cdiscount en ce moment. C’est le marchand qui est le plus attractif sur les soldes (notre guide des soldes Amazon et Cdiscount pour ce vendredi l’atteste), et cette offre spéciale sur les Apple Watch en est la parfaite illustration. Pour ceux qui voulaient faire de vraies économies, c’est ce vendredi qu’il faut foncer. Les montres connectées Apple sont les meilleures du marché, et elles se sont largement améliorées ces dernières années.

Et même si vous étiez finalement déçu du produit, Cdiscount vous donne une seconde chance sur ces Apple Watch. Vous pouvez les retourner sous 15 jours après la date de livraison et obtenir un remboursement. Ce n’est pas le cas si vous achetez le produit dans une boutique Apple, qui ne vous reprendra pas votre achat si vous n’êtes plus convaincus.

