Bon Plan : casque sans-fil Bose QC 35 II à 279€ au lieu de 379€ 🔥

À une semaine de Noël vient le temps des derniers cadeaux. Une fois n’est pas coutume, les produits Bose sont en réduction chez quelques marchands. Le Bose QC 35 II, le casque à réduction de bruit de dernière génération de la marque est proposé à 279€ en ce moment. Il est reconnu pour son autonomie, la qualité exceptionnelle de son son et surtout son excellent système de réduction du bruit.

Porter ce casque vous permet de couper les bruits environnants, et vous avez le choix entre trois modes de réductions (off, faible, forte), pour que le casque s’adapte à votre besoin. La nouveauté de cette version par rapport au Bose QC 35 première génération est l’ajout d’un nouveau bouton intégrant Google Assistant lorsqu’il est couplé à votre smartphone. C’est simple, si vous cherchez un casque Bluetooth avec réduction, c’est actuellement un des tout meilleurs produits sur le marché.

Si vous avez moins de budget, la version filaire, le Bose QC 25, est aussi en réduction à 179€ seulement :

Casque Bose Bluetooth : cadeau parfait ?

Si vous êtes un amateur de musique, vous connaissez très probablement la marque américaine Bose. Elle s’est imposée depuis longtemps comme une référence dans le milieu de l’acoustique avec ses enceintes et ses casques audio de grande qualité. Parmi ces derniers, on retrouve le casque Bose QuietComfort 25 qui a peu à peu laissé place au Bose QuietComfort 35. Une dernière version, le QC 35 II intègre l’assistant vocal Alexa ou Google Assistant, au choix.

Dans tous les cas, que ce soit le modèle QC 25, ou QC 35, aucun des deux n’est obsolète, et ces casques Bluetooth sont aujourd’hui encore à la pointe du marché. Ils se connectent ainsi sans-fil à un smartphone sur lequel on peut ensuite choisir les playlists que l’on souhaite diffuser. Au delà du son qui est particulièrement de bonne qualité, on soulignera également que ces casques Bose offrent un système de réduction de bruit impressionnant. Pour ceux qui sont amenés à prendre souvent les transports, ou qui sont dans un environnement bruyant au travail, ces casques offrent une solution pour réduire les nuisances sonores.

Au niveau de l’autonomie, celle du casque Bose QC 35 est légèrement meilleure (20h en associant Bluetooth + réduction de bruit) contre 14h pour la version antérieure) et surtout, il se recharge avec une batterie. La marque a donc décidé d’arrêter les piles AAA pour faire place à un système de rechargement par câble.

Bose QC 35, meilleure vente à Noël

Comme chaque année, le casque Bose QuietComfort 35 figure parmi les meilleures ventes du Black Friday, et de la période juste avant Noël. C’est un cadeau idéal sans prendre trop de risques puisque tout le monde appréciera forcément – quel que soit son âge. Son prédécesseur, le casque Bluetooth QC 25 est lui aussi un très bon choix, et le tarif est légèrement plus faible. A noter que pour l’achat d’un QuietComfort 35 à la Fnac, le client bénéficie en plus de la remise de 26% aussi d’un abonnement de 3 mois à Deezer. Il a également la possibilité d’acheter un Google Home Mini à 20€ au lieu de 59€, dès lors qu’il aura dépensé 150€ sur le site marchand.

Que ce soit chez Amazon ou à la Fnac, les stocks sur ces produits sont très limités. On l’a vu au Black Friday où les quelques exemplaires en promotion s’étaient écoulés en l’espace de quelques heures. C’est probablement ce qui va également arriver aujourd’hui pour ces ventes flash que l’on retrouve chez les deux grands marchands français. Si vous voulez sécuriser ce cadeau de Noël, c’est le moment d’en profiter – après, il sera peut-être trop tard.

Pour voir les offres sur les casques Bose chez Amazon, c’est ici :

Voir l’offre Amazon