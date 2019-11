Casque : Bose, Sony et Microsoft en vente flash à -28% sur Amazon

Bose, Sony et Microsoft sont trois références pour leurs casques audio. Que ce soit le dernier Bose Headphones 700, le Sony WH-1000XM3 ou encore le Microsoft Surface Headphones, ils sont tous en vente flash aujourd’hui sur Amazon. Vous pouvez ainsi économiser jusqu’à 100€ sur l’achat de ces produits haut de gamme, sous condition que le stock soit encore disponible !

Si vous êtes un amateur de musique, vous êtes probablement familiers avec le nouveau casque Bose Headphones 700, ou les Sony WH-1000XM3 et Microsoft Surface Headphones. Ce sont des casques sans fil qui assurent non seulement un son de très bonne qualité, mais qui offrent aussi un système de réduction de bruit performant. Que ce soit pour vos déplacements ou au travail, ces appareils sauront rapidement trouver leur place.

Les derniers casques en vente flash !

Sans trop rentrer dans le détail, le casque Bose Headphones 700, le Sony WH-1000XM3 ou le Microsoft Surface Headphones sont assez proches au niveau de la performance globale. Pour la petite histoire, le Sony WH-1000XM3 est le plus ancien des droits, mais il est toujours considéré comme la valeur sûre. On a ensuite le Microsoft Surface Headphones qui est sorti fin 2018, et le Bose Headphones 700 qui est plus récent – et qui prend la suite du QuietComfort 35 II. Microsoft reste le plus jeune des arrivants sur ce créneau, et peut-être légèrement un peu en dessous.

Aujourd’hui, Amazon met donc l’audio à l’honneur avec de très belles réductions entre 70€ et 100€ sur chacun de ces excellents produits. Alors qu’ils se vendent déjà très bien sans aucune remise, c’est un bon plan à prendre très au sérieux et cela faisait de longs mois qu’on n’en avait pas vu. Il faudra être rapide car Amazon n’est pas du genre à faire des stocks conséquents, il est probable qu’on touche le bout dans les heures qui viennent.

Alors qu’on se rapproche très vite de Noël, ces promotions sur les casques Bluetooth Sony, Bose et Microsoft arrivent au bon moment. Si vous les commandez sur Amazon, vous bénéficiez non seulement de toutes les garanties constructeurs, mais vous avez aussi un droit de rétractation dans une période de 30 jours suivants votre achat. Si vous n’êtes finalement plus convaincu par la qualité d’un Bose Headphones 700, Sony WH-1000XM3 ou Microsoft Surface Headphones, vous pouvez le retourner au marchand et obtenir un remboursement intégral.