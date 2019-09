Cdiscount : iPad 2018 en vente flash à 279€ au lieu de 358€ 🔥

La rentrée est propice à l’équipement en tablette, et c’est certainement pourquoi Cdiscount propose aujourd’hui cette vente flash sur l’iPad 2018 noir, en version 32 Go de stockage. C’est la tablette la plus accessible de la gamme Apple, et sa puissance est largement suffisante pour une utilisation au quotidien. Habituellement vendue 358€, elle bénéficie de 79€ de réduction en voyant son prix chuter à 279€ sur ce bon plan Cdiscount de rentrée.

Cerise sur le gâteau grâce à la Keynote Apple de mardi soir, vous bénéficierez sur ce modèle du tout nouveau système d’exploitation dédié aux tablettes de la marque, iPadOS. Ce dernier améliore encore plus les fonctions de productivité par rapport à iOS, le but étant, à terme, que l’iPad remplace le PC (ou le Mac) dans la plupart des usages du quotidien. Cette vente flash Cdiscount iPad 2018 est donc une excellente occasion de sauter le pas.

Point fort de ce modèle, il était le premier, hors iPad Pro, à devenir compatible avec l’Apple Pencil de 1re génération.

Profiter de l’offre

L’iPad 2018 est un excellent choix

L’iPad fait véritablement partie des plus gros succès de chez Apple. En effet, la tablette a réussi à traverser de nombreuses générations et s’imposer comme le leader absolu de cette catégorie. Depuis plusieurs mois Apple tente une nouvelle stratégie, et l’iPad 2018 a un prix inférieur aux modèles phares du passé. Avec ce bon plan, vous avez une excellente tablette à moins de 300€. Les seuls concurrents de l’iPad 2018 sont dans la gamme Apple à savoir l’iPad Air 3, et l’iPad Pro, mais avec des prix deux et trois fois plus élevés que ce bon plan Cdiscount. C’est vraiment sur son prix que cet iPad 2018 se démarque, et les tablettes Android n’ont jamais sur faire face à Apple sur ce segment.

Au niveau des caractéristiques techniques, cet iPad est équipé d’un très bel écran Retina (2048×1536 px) avec un système qui permet de réduire un maximum les traces de doigts sur l’écran. La tablette est puissante et la puce A10 Fusion permet de lire et éditer des vidéos en 4K sans problème, de regarder des films ou encore de jouer à tous les jeux du marché sans souci. Les utilisateurs reconnaissent également que l’autonomie de l’iPad est très satisfaisante. Un capteur photo à l’arrière (8 Mpx) et à l’avant permet à l’utilisateur de prendre des clichés de bonne qualité, mais ce n’est pas la raison d’être d’une tablette.

Les versions grises et or rose sont aussi en promotion, mais le prix est un peu plus élevé que ce bon plan sur le modèle noir chez Cdiscount, à savoir 284€ et 294€. Vous pouvez retrouver les deux modèles sur cette page, en dessous des caractéristiques techniques.

Le plein de bons plans Cdiscount pour la rentrée

Le marchand multiplie les promotions pour fêter la rentrée, et lors de l’opération Back to School. En naviguant sur le site, vous retrouverez des milliers de réductions sur des produits high-tech, mais pas seulement. Ameublement, électroménager, Cdiscount est reconnu pour son riche catalogue de produit. Un seul conseil, si vous cherchez des produits pour la rentrée, prenez un peu de temps pour dénicher l’offre idéale…

Voir toutes les offres