Bon plan : cet excellent VPN est à prix cassé aujourd’hui (1,75€ seulement)

2020, les VPN (Virtual Private Network) sont en plein boom. La popularité de ces logiciels s’explique par leurs usages multiples – navigation sécurisée, trafic internet anonyme et contournement des blocages web. Pour de plus amples informations sur les VPN, n’hésitez pas à consulter cet article.

Si vous souhaitez équiper vos appareils d’un VPN pour sécuriser votre connexion, nous vous proposons d’opter pour Surfshark. Ce VPN de qualité est une nouvelle fois à l’honneur, mais cette fois sa remise est encore plus intéressante. Le fournisseur propose une réduction de -82% sur son abonnement. Le tarif mensuel chute à 1,75€ / mois, ce qui en fait un des VPN les moins chers du marché.

Pour tout savoir sur cette offre incroyable, c’est par ici :

Profiter de l’offre Surfshark

Les forces du VPN Surfshark

Malgré sa jeunesse, le VPN Surfshark fait parti des meilleurs VPN du marché. Outre les performances notables de son VPN, le fournisseur fait également preuve d’une grande transparence auprès de ses utilisateurs. Il a même fait auditer son outil à plusieurs reprises par des experts de la cybersécurité.

Pour contourner les blocages des sites web, le VPN Surfshark mise sur son infrastructure qui compte plus de 1700 serveurs dans 63 pays. En cliquant sur un pays parmi la liste proposée, votre localisation actuelle sera modifiée au profit de celle choisie. C’est grâce à ce changement que vous pourrez accéder à de nouveaux contenus bloqués dans votre pays (librairies étrangères de Netflix, chaînes de télévision, banque, jeux en ligne, etc).

Le VPN Surfshark vous fait également bénéficier d’une navigation sécurisée et 100% anonyme au quotidien. Pour ce faire, il est en mesure de masquer votre adresse IP réelle et de chiffrer le trafic entrant et sortant de vos appareils. Son application propose d’autres fonctionnalités qu’il est conseillé d’activer pour maximiser votre protection comme le Kill Switch, par exemple, ou le CleanWeb.

La force de Surfshark réside aussi dans son application ergonomique entièrement traduite en français. Si vous n’êtes pas familier avec les VPN, c’est idéal pour commencer, car l’interface est ultra simple à utiliser.

Avec ses nombreux atouts, le VPN Surfshark s’adapte à tous les internautes et répond à chaque besoin : streaming, téléchargement en P2P, contournement de la censure en ligne, etc.

Un tarif mensuel en chute à 1,75€ / mois

En ce moment, c’est l’occasion de souscrire à Surfshark. En effet, il offre une très forte remise de -82% sur sa formule 24 mois, vous obtenez alors le VPN pour seulement 42€ au lieu de 237€, de belles économies. Ramené à un coût mensuel, Surfshark revient à 1,75€, un tarif encore jamais atteint.

Avant de vous engager pour 24 mois, vous aurez 30 jours pour tester son application et demander votre rembourser au support client si vous n’êtes pas satisfait.

En plus d’un prix très bas, l’abonnement Surfshark vous apporte d’autres avantages :