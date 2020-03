Bon plan CyberGhost : le prix du VPN est en baisse de -80%

À l’heure où les VPN explosent en France et dans le monde, certains acteurs proposent des offres promotionnelles très intéressantes. C’est le cas de CyberGhost, l’un des plus grands fournisseurs de VPN qui casse ses prix avec une offre flash à 2,64€ par mois seulement.

Le fournisseur de VPN d’origine allemande vient d’ailleurs de lancer une campagne d’aide à la lutte contre le coronavirus et donnera 10% du montant total des ventes réalisées jusqu’à la fin du mois. Si vous vous y abonnez avant mardi, vous pouvez donc faire d’une pierre deux coups.

À quoi le VPN CyberGhost peut-il servir ?

Avant de se demander à quoi peut bien servir CyberGhost VPN, il convient de rappeler (ou d’expliquer) ce qu’est un VPN et à quoi il sert. Un VPN (Réseau Privé Virtuel en français) est un logiciel informatique simple qui permet de crypter les données de l’utilisateurs et de lui attribuer une nouvelle adresse IP. Il peut être installé aussi bien sur ordinateur que sur tablette et mobile, et ne laissera pas vos appareils sans protection.

Grâce à CyberGhost VPN, vous aurez ainsi de nombreux avantages comme :

Le déblocage de sites de streaming (Netflix) non disponibles dans votre région

Le téléchargement de torrents sans risque

Le contournement de la censure dans les pays censurés

Le déblocage d’applications bloqués sur certains réseaux

La navigation anonyme et sécurisée (face aux hackers)

Tous ces avantages, vous allez pouvoir en profiter à prix réduit puisque CyberGhost vient tout juste d’annoncer son offre promotionnelle exceptionnelle. Celle-ci ne dure que quelques heures, il faudra donc se précipiter pour ne pas passer à côté de ce deal spécial.

Pour rappel, CyberGhost n’est pas seulement l’un des plus grands fournisseurs de VPN du monde, mais il est aussi réputé pour être aussi l’un des plus fiables. En prime, même les personnes les moins à l’aise avec l’informatique sauront l’apprivoiser.

Offre CyberGhost : 2,64€ / mois pendant 3 ans

CyberGhost, qui est, en temps normal, à 12,99€ / mois brade ses prix en cette période difficile de confinement. En effet, ce fournisseur de VPN propose son offre 3 ans à seulement 2,64€ par mois (95€ au total). Mieux encore, 2 mois gratuits seront ajoutés ce qui vous offrira un total de 38 mois (3 ans et 2 mois) de protection. C’est encore moins cher que son rival direct, NordVPN, chez qui l’offre 3 ans est à 111€ au total (3,10€ / mois).

Si vous avez de nombreux appareils à protéger, pas d’inquiétude. En effet, avec un seul abonnement à CyberGhost VPN, vous pourrez protéger 7 appareils simultanément. Vous n’aurez donc pas à payer 7x ce abonnement si vous avez 7 appareils différents. Tout est couvert dans un seul et unique abonnement, peu importe qui l’utilise.

Pour ce prix dérisoire, vous aurez le plus large réseaux de serveurs VPN au monde (7 100) répartis à travers 90 pays. C’est particulièrement appréciable si vous voulez placer votre adresse IP dans un pays peu commun.

Si vous hésitez encore à profiter de cette promo exceptionnelle chez CyberGhost, sachez que toutes ses offres sont accompagnées d’une période satisfait ou remboursé de 45 jours (à l’exception de l’abonnement 1 mois à 12,99€ sur la période).

Bien que nous ne doutions pas que vous serez pleinement satisfait par CyberGhost VPN, vous pourrez toujours demander un remboursement intégral si il vous déplait pour une raison ou pour une autre. Comment faire pour cela ? Il suffit d’envoyer un message au support client, disponible 24/7/365 via un chat en ligne sur son site officiel, afin d’être remboursé. Aucune justification ne vous sera demandée, c’est vraiment sans condition.

Le VPN est solidaire contre le Covid-19

CyberGhost n’est pas uniquement un excellent fournisseur de VPN. C’est également un acteur engagé qui souhaite non seulement protéger les internautes, mais aussi protéger les Hommes.

Jusqu’à fin du mois de mars, le géant des VPN s’associe avec GlobalGiving, une organisation à but non lucratif qui a pour mission de récolter de l’argent pour soutenir des projets d’assistance dans le monde. Parmi ces projets affichés, il y en a actuellement un, le Coronavirus Relief Fund, qui soutient les acteurs qui luttent contre cette pandémie.

Grâce aux donations, le Coronavirus Relief Fund a pour objectif, entre autre, à financer des masques, ventilateurs et autres instruments médicaux essentiels à la lutte contre cette crise mais également des assistances aux personnes les plus démunies ou de la sensibilisation aux mesures basiques d’hygiène.

10% du montant total des commandes réalisées sur le site de CyberGhost dans les jours à venir sera alors donné à GlobalGiving, et, plus précisément, le fond de lutte contre le Coronavirus. Vous aurez d’ailleurs la possibilité d’être tenu au courant de l’utilisation de votre don grâce à des rapports mensuels effectués par CyberGhost.

En achetant son VPN en promo à 2,64€ par mois, vous n’allez pas seulement vous protéger vous – mais vous protègerez les autres et sauverez peut-être des vies.

