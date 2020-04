Bon plan CyberGhost : le VPN en chute éclair de -80% (+ bonus ce week-end)

Les VPN sont des logiciels qui vous sécurisent au quotidien dès que vous êtes connectés à internet. Ils vous aident à préserver votre anonymat en ligne et à protéger vos données sensibles. Si les VPN sont utilisés par des dizaines de millions de personnes dans le monde, c’est aussi car ils parviennent à débloquer tous les sites bloqués et les contenus géo-restreints (dont certaines plateformes de streaming, non disponibles dans votre pays).

En cette période de confinement, le VPN CyberGhost, l’un des plus populaires du monde, a décidé de faire preuve de générosité. Avec une réduction éclair de -80% pendant tout le week-end, le prix de son abonnement chute à 2,64 € / mois. Double prime, et seulement quelques heures, vous bénéficiez de 2 mois en plus gratuits. Il va falloir être réactif car cette bonne affaire ne dure que quelques heures.

Pour voir cette double promo sur le VPN CyberGhost, c’est ici :

Simple à utiliser avec d’excellentes fonctionnalités

Nous souhaitions vous parler de cette très belle offre parce que CyberGhost est aujourd’hui devenu indispensable pour naviguer sur internet (lire notre avis CyberGhost). Si vous débutez dans les VPN, on le recommande encore plus. Son interface est très sobre et rapide à prendre en main : des serveurs de différents pays et un bouton pour s’y connecter. En un clic, vous pouvez donc changer d’adresse IP et de localisation.

En activant votre VPN, vous parviendrez à préserver votre identité en ligne grâce à une sécurité sans faille et à son chiffrement des données. Pas d’inquiétude, si ces mots vous font peur, CyberGhost fait tout pour vous. Le chiffrement de vos données est invisible et se fera sans que vous ne vous en rendiez compte.

Ce n’est pas tout. Avec environ 7000 serveurs répartis dans plus de 90 pays, CyberGhost vous donnera également la possibilité de visionner des contenus partout dans le monde. On pense notamment à l’accès aux bibliothèques Netflix puisqu’il vous permettra de regarder des séries et des films non disponibles dans votre pays. Attention, un VPN ne permet pas de se passer d’un abonnement aux plateformes de streaming. Il permet simplement de débloquer plus de librairies (comme Netflix US, par exemple).

C’est le même principe pour les chaînes de télévision. Vous pourrez continuer à regarder vos chaînes habituelles quand vous êtes à l’étranger mais aussi des programmes étrangers (BBC, CNN, Fox, …) ou des évènements sportifs depuis votre canapé.

En cas de besoin, l’assistance se tient à votre disposition 24h / 24 et 7 jours / 7 depuis le chat en direct sur le site officiel CyberGhost.

CyberGhost à -80% devient encore moins cher

CyberGhost a toujours été connu pour être un des meilleurs VPN en termes de rapport qualité / prix. Avec cette forte baisse de prix, son offre devient encore plus avantageuse. Il propose une réduction de -80% sur son abonnement 3 ans et un tarif mensuel qui tombe désormais à 2,64€ seulement. Avec cette promotion, vous obtiendrez également 2 mois gratuits en plus des 3 ans. De quoi prolonger votre abonnement et profiter encore un peu plus longtemps de ses avantages.

Pour 3 ans d’abonnement, la facture est donc de 95 euros. Ce montant est très raisonnable par rapport à de nombreux concurrents qui dépassent la barre des 200 euros pour cette même durée.

Sachez que l’application CyberGhost est compatible sur Windows (voir nos VPN favoris pour Windows), Android, MacOS, iOS, Linux, les consoles de jeu et les TV connectées. Pour ce prix mini de 2,64€ par mois, vous pourrez installer et utiliser l’application CyberGhost sur 7 appareils différents. C’est un bon moyen de faire plaisir à votre entourage et de rentabiliser votre achat par la même occasion.

Comme on passe beaucoup de temps sur internet en ce moment, cette promotion tombe à pic ! N’ayez pas peur de tester CyberGhost : sa garantie Satisfait ou Remboursé de 45 jours est faite pour ça. Très soucieux de la satisfaction de ses clients, CyberGhost offre en effet 45 jours à ses utilisateurs pour découvrir son VPN. Il n’y a pas de piège, vous êtes remboursé intégralement si vous faites la demande dans les temps sans avoir besoin de vous justifier.

Faites vite, cette vente flash est limitée dans le temps. Pour en profiter, rendez-vous sur le site officiel CyberGhost :

