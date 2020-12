Bon plan VPN : l’excellent CyberGhost à prix cassé (+ 3 mois gratuits) 🔥

Les VPN ou Réseau Privé Virtuel en français sont des outils de plus en plus utilisés par les internautes en quête de sécurité et d’anonymat en ligne. Les applications VPN permettent également d’accéder à des contenus du monde entier (chaînes TV, évènements sportifs, plateformes de streaming…) puisqu’ils contournent les géo-blocages et autres censures digitales. Rassurez-vous, malgré leur apparente complexité, la facilité d’utilisation est au rendez-vous.

En ce moment, CyberGhost, un des VPN les plus renommés en 2020, enregistre une grosse baisse de prix (-83%) et il offre 3 mois gratuits à ses nouveaux utilisateurs. Le tarif mensuel passe donc de 11,99€ à seulement 2€ par mois ce qui revient à un coût total de 78€ pour 3 ans et 3 mois. Grâce à cette promotion, vous économiserez 389€. Une offre plus que bienvenue avant la période de Noël.

CyberGhost, un VPN 100% sécurisé

CyberGhost est un fournisseur de VPN implanté depuis 2011 et très connu dans le monde de la cybersécurité. Il faut dire que CyberGhost VPN réalise un carton plein en offrant un niveau de sécurité optimal sur internet et un anonymat renforcé à tous ses utilisateurs.

Pour activer le VPN, vous devrez simplement vous connecter à un de ses serveurs. Et le choix ne manque pas puisque CyberGhost détient à ce jour plus de 6800 serveurs localisés dans 90 pays. C’est grâce à sa large infrastructure que vous pourrez accéder à une multitude de sites internet.

Une fois connecté, CyberGhost chiffre l’ensemble des données qui transitent sur le web (identifiants, mots de passe, fichiers téléchargés, sites visités, etc.) via l’algorithme AES-256. Résultat, personne ne peut lire ni intercepter vos informations personnelles et connaître vos activités en ligne.

En plus de ça, votre anonymat sera préservée puisque le VPN masque votre adresse IP et votre position réelle dès l’instant où vous l’activez. Autant dire que vous ne laisserez plus aucune trace sur le net.

Dans la foulée, il vous attribue une autre IP émanant de son réseau ce qui modifie votre géolocalisation. Vous pourrez donc visionner les chaînes TV françaises à l’étranger, le catalogue américain de Netflix depuis votre canapé ou tout autre contenu dit géo-restreint normalement inaccessible dans votre région.

Un abonnement à 2€ / mois au lieu de 11,99€

Il semblerait que ce soit Noël avant l’heure avec cette offre CyberGhost à -83%. Le fournisseur baisse le tarif de son abonnement 3 ans qui passe alors à 2€ mensuels au lieu de 11,99€. Les avantages ne s’arrêtent pas là. Cette chute de prix est couplée à 3 mois gratuits. Ainsi, si vous souscrivez à cette offre, vous profiterez de CyberGhost pendant 39 mois et vous économiserez 389€ sur la période.

Notez que cette offre promotionnelle est accompagnée de 45 jours de garantie – contre 30 jours pour la plupart des concurrents. Vous aurez donc tout le temps pour tester le VPN dans son intégralité avant de vous engager sur le long terme.

Enfin, il faut savoir qu’un compte chez CyberGhost offre sept connexions simultanées. Ainsi, vous pourrez protéger tout votre équipement informatique, car l’application VPN est compatible sur la plupart des supports (ordinateurs, tablettes, smartphones, Smart TV et boîtiers connectés) et des systèmes d’exploitation (macOS, iOS, Windows, Android, Linux).

