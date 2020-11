Bon plan : CyberGhost VPN divise son prix par 6 pour le Black Friday

Actuellement, les raisons d’utiliser un VPN sont très nombreuses. Pour beaucoup, les VPN sont l’occasion de reprendre le contrôle de ses données en ligne et de naviguer de façon sécurisée. D’autres personnes ont recours à ces logiciels pour se libérer des restrictions de plus en plus fréquentes sur le web – censure dans certains pays, pare-feu des universités et entreprises, restrictions des contenus par zone géographique.

Si vous voulez vous procurer un excellent VPN pas cher, c’est le moment. À l’approche du Black Friday, les prix du VPN CyberGhost dégringolent sévèrement. L’abonnement 3 ans normalement affiché à 11,99€ tombe à un petit 2€ par mois. En prime, 3 mois d’abonnement gratuits viennent se rajouter à votre forfait, si bien que vous serez protégé pendant 39 mois.

Le VPN CyberGhost, un des meilleurs choix en 2020

CyberGhost est un VPN qui existe depuis 2011 et son application n’a cessé de se perfectionner au fil du temps. Le VPN CyberGhost vous apporte davantage de sécurité et de confidentialité en ligne.

Pour commencer, il protège vos données web des regards indiscrets et de la surveillance en y appliquant un chiffrement puissant – l’AES 256. Parallèlement, il masque votre adresse IP de sorte qu’elle passe de la sphère publique à privée. Grâce à ses fonctionnalités, l’outil vous protège également contre les tentatives d’hameçonnage et les failles de sécurité – fuites DNS et d’IP notamment.

CyberGhost détient plus de 6 600 serveurs situés dans 90 pays du monde. Cette infrastructure gigantesque vous permettra de vous localiser virtuellement dans un autre pays. Concrètement, vous pourrez visionner des programmes sportifs retransmis sur des chaînes étrangères, regarder les chaînes de télévision françaises depuis l’étranger et accéder à différentes plateformes de streaming en ayant recours à ses serveurs dédiés.

Sa bande passante illimitée permet de naviguer normalement, de télécharger tous types de fichiers et de regarder des vidéos en streaming sans latence.

Côté application, l’interface est très intuitive et adaptée aux débutants. Que ce soit sur Windows, Android, macOS, iOS, Linux ou Fire TV, l’application est traduite en français. Si vous avez besoin d’aide, vous pourrez toujours compter sur son assistance en français disponible par chat en direct.

Selon nous, CyberGhost constitue l’un des meilleurs choix de VPN en 2020. Si vous voulez savoir pourquoi nous le conseillons, vous pouvez lire notre avis sur le VPN CyberGhost ici.

83% de réduction sur la formule 3 ans et 3 mois offerts

CyberGhost est un VPN très complet conçu pour une utilisation quotidienne. Grâce à son offre Black Friday déjà en ligne, vous pourrez vous procurer ce VPN à un tarif plus que raisonnable. Et pour cause, une jolie remise de -83% est appliquée à son forfait 3 ans qui passe de 467€ à seulement 78€. En plus, 3 mois d’abonnement gratuits accompagnent cette offre. Rien de mieux pour profiter de CyberGhost VPN un peu plus longtemps.

Un compte CyberGhost permet d’installer et d’utiliser le VPN sur sept appareils en même temps. Autrement dit, vous pourrez équiper la plupart de vos périphériques (ordinateurs, tablettes, mobiles, Smart TV, boîtiers connectés) ainsi que ceux de votre entourage si besoin. De quoi rendre son offre encore plus attractive.

Pour terminer, sachez que l’offre Black Friday de CyberGhost est sujette à une garantie de remboursement de 45 jours afin de vous laisser le temps nécessaire pour tester le VPN.

