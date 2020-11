Bon plan : CyberGhost VPN à seulement 2€ pendant quelques heures

Si vous voulez naviguer sur internet en toute sécurité et librement, la bonne stratégie consiste à installer un VPN sur votre ordinateur ou votre smartphone. Ces applications sont dotées de dispositifs permettant de protéger vos données et de contourner la censure web ou les géo-blocages qui se mettraient en travers de votre chemin. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, ils sont très simples à utiliser. Grâce à une interface terriblement intuitive, les débutants peuvent s’en servir sans problème.

Pour s’assurer d’avoir les meilleures performances possibles, il faudra choisir un VPN de qualité comme CyberGhost. En plus de faire partie des meilleurs, son prix est en baisse de 83% et 3 mois gratuits sont offerts en ce moment. L’abonnement 39 mois de CyberGhost revient donc à 2 euros par mois au lieu de 11,99 euros. En bonus, l’offre est garantie pendant 45 jours.

Les atouts de VPN CyberGhost

CyberGhost est un VPN présent depuis 2011 et il a su s’imposer très rapidement grâce à sa fiabilité et ses performances supérieures. CyberGhost est même devant NordVPN. L’application CyberGhost VPN peut s’installer sur plusieurs appareils (ordinateurs, tablettes, smartphones, Smart TV) et elle vous assure d’être en sécurité et invisible sur Internet à chaque instant.

La protection en ligne repose sur le processus de chiffrement AES-256 appliqué à vos données et au camouflage de votre adresse IP. Concrètement, aucun tiers malveillant ne pourra intercepter vos informations personnelles. Aussi, votre identité ne sera jamais dévoilée, si bien que les sites web visités seront incapables de remonter vos traces.

Pour activer CyberGhost, il suffit de se connecter à l’un de ses serveurs. Vous ne devriez pas avoir de mal à trouver celui qu’il vous faut puisque CyberGhost en propose plus de 6600. Le parc de serveurs du fournisseur de VPN s’étend dans 90 pays. Vous obtiendrez une nouvelle localisation virtuelle en quelques secondes afin d’accéder à des sites internet géo-bloqués.

Pour les activités de divertissement, CyberGhost simplifie les choses en proposant des serveurs dédiés au streaming et au téléchargement. Si vous voulez accéder au catalogue américain de Netflix par exemple, il suffira de vous connecter au serveur Netflix US dans cette catégorie. Il en va de même pour d’autres plateformes et chaînes comme TF1 ou France TV.

Un abonnement tombe à 2 euros avec 3 mois gratuits

CyberGhost a toujours proposé des prix relativement convenables, mais cette offre du jour est tout simplement incroyable. Le prix de son abonnement 3 ans est remisé de -83%. Pour couronner le tout, le prestataire offre 3 mois gratuits supplémentaires à ses nouveaux utilisateurs pour rallonger leur utilisation un peu plus longtemps.

Cette promotion est valable sur son abonnement 3 ans. Pour en profiter, vous devrez payer le service en une seule fois, ce qui fait 78 euros au lieu de 467 euros, soit 389 euros d’économies. Une vraie belle affaire puisque le prix mensuel, souvent plus parlant, revient à seulement 2 euros pendant 39 mois. À l’heure actuelle, aucun VPN aussi performant n’a réussi à surpasser cette offre.

Un compte CyberGhost vous fera aussi profiter de six connexions simultanées. Vous pourrez donc utiliser le VPN sur six appareils et l’activer en même temps sans impacter votre connexion. Côté compatibilité, l’application CyberGhost existe sur macOS, iOS, Windows, Android, Linux et Fire TV.

La souscription est assortie d’une garantie de remboursement de 45 jours. Vous aurez donc tout le temps de vous faire un avis sur CyberGhost. Dans le cas où il ne répondrait pas à vos besoins, l’assistance client procédera au remboursement sous quelques jours.

