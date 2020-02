Bon Plan : énorme promo sur cette TV Samsung 4K de 124 cm chez Rakuten

Pendant toute la journée et jusqu’à minuit, Rakuten prolonge son opération MegaPeak pour continuer les réductions après la fin des soldes. Pour les membres du Club Rakuten (gratuit et sans engagement), le montant reversé en bons d’achat est de 15% minimum et peut monter à 20% en fonction du statut. C’est donc une très belle occasion de faire des économies, surtout que l’opération est cumulable avec les réductions déjà en vigueur sur le site.

Aujourd’hui, une des plus belles promotions chez Rakuten concerne un modèle de TV LED 4K Samsung avec une dalle de 49″ (124 cm). Normalement vendue 699€, son prix tombe à 549€ grâce au code promotion CR150. Avec l’opération MegaPeak, vous bénéficiez de 82€ à 110€ en bons d’achat jusqu’à ce soir minuit.

Mais ce n’est pas tout ! Cette TV n’est pas la seule concernée par ces réductions, et vous pouvez découvrir l’intégralité des offres actuellement disponibles chez Rakuten. Apple, Nintendo, Samsung ou Dyson, il y en a pour tous les goûts.

TV LED Samsung UE49RU8005U 49″ 4K UHD, c’est quoi ?

Ce modèle fait partie de la gamme de TV LED de Samsung. Sa dalle de 49″ propose la plupart des caractéristiques que l’on peut attendre d’une TV haut de gamme en 2020, (4K, HDR10+) et est aussi parfaite pour le jeu. Elle intègre en effet la technologie Freesync qui permet une vraie immersion dans l’action. Couplée au Black Equilizer, elle vous propose une qualité optimale dans les jeux sombres.

Ce modèle de 124 centimètres est vendu pour 549€, et bénéficie de entre 82€ et 110€ en Super Points pendant toute l’opération. Pour découvrir l’offre :

Point clé, la livraison est offerte et prendra entre 2 et 10 jours en fonction de votre ville de livraison.

Tous les produits sur la boutique officielle Samsung sont proposés jusqu’à ce soir 23h59 avec entre 15% et 20% de Super Points, tout comme la plupart des références chez Rakuten. Que vous cherchiez une console, un smartphone ou un téléviseur, vous trouverez certainement votre bonheur. Vous pouvez trouver tous les produits vendus sur la boutique officielle Samsung sur Rakuten ici :

